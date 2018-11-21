Венедиктов открестился от подчиненного после скандала с Глинкой и Федермессер

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что не согласен с высказываниями публициста Сергея Пархоменко касательно погибшего благотворителя Елизаветы Глинки и учредителя фонда «Вера» Нюты Федермессер. Он уточнил, что Пархоменко не является журналистом радиостанции.

«Придется ответить тем, кто требует от меня кары на голову Сергею Пархоменко. Сергей Пархоменко не является «журналистом Эха Москвы», он приглашенный автор. Поэтому никакой проработки я вести с ним не намерен, он не мой подчиненный. Будучи в эфире «Эха» уже после поста в Facebook, Пархоменко не затронул этой темы. Следовательно, на «Эхе» ее не было. Тем не менее сегодня в своей авторской программе я уже в прямом эфире, отвечая на вопросы слушателей отметил, что абсолютно не разделяю точку зрения Сергея Пархоменко ни на деятельность Доктора Лизы, ни на ее личность. И считаю его оценку несправедливой», – уточнил Венедиктов в своем Telegram-канале.

Напомним, член Общественной палаты Диана Гурцкая заступилась за общественниц.

Ранее журналист Сергей Пархоменко сравнил президента благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюту Федермессер с основательницей фонда «Справедливая помощь» Елизаветой Глинка и назвал последнюю «потасканным ничтожеством».

На защиту Федермессер и Глинки встали блогеры, вспомнив, сколько добра они сделали людям.