Посольство США в Киеве предупредило соотечественников об опасности

Посольство США в Киеве сообщило собирающимся провести праздники на Украине туристам, что в эти дни в стране повышен уровень террористической опасности.

Посольство сообщило, что «в праздничные дни меры безопасности на Украине по-прежнему будут усилены из-за постоянных угроз транснациональных террористических организаций и лиц, вдохновленных экстремистской идеологией по всей Европе», передает ТАСС.

Подчеркивается, что экстремисты «продолжают сосредоточиваться в туристических местах, торговых центрах, аэропортах, клубах, ресторанах, религиозных учреждениях, транспортных узлах» и в прочих «слабоохраняемых объектах, часто посещаемых западными туристами».

При этом уровень террористической угрозы одинаковый по всей стране, и туристам рекомендуется быть особо бдительными на праздничных мероприятиях и фестивалях и иных местах с большим скоплением людей.

Напомним, на Украине ввели военное положение после того, как 25 ноября корабли ВМС Украины пересекли российскую границу и были задержаны российскими пограничниками.

Во вторник стало известно, что украинцам рекомендовали отказаться от поездок в Россию.