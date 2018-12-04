Песков переадресовал следователям вопрос об арестованных украинских кораблях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал сотрудникам Следственного комитета вопрос о судьбе арестованных украинских кораблей.

«Я не могу ответить на ваш вопрос, это не входит в поле внимания. Это, скорее, прерогатива следственных органов, которые сейчас ведут следствие, предъявляют обвинения. Нужно обращаться к ним», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что задержанные после провокации в Керченском проливе два малых бронированных катера «Никополь» и «Бердянск» якобы пропали с места стоянки, однако буксир «Яны Капу» так и остался на прежнем месте.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую госграницу и были задержаны, в понедельник военным было предъявлено обвинение.

Москва назвала случившееся провокацией, а украинские власти инициировали введение военного положения.