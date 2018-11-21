В США восхитились российской стратегией модернизации боевых самолетов

Американское издание National Interest оценило современную российскую стратегию модернизации военно-воздушных сил, отметив, что она показывает отличный результат.

Современная российская стратегия модернизации военно-воздушных сил, связанная с улучшением характеристик самолетов советской эпохи, позволяет России экономить значительные средства, а также в короткие сроки получать самые современные и боеспособные самолеты, говорится в статье, передает РИА «Новости».

В качестве примера успешности этой стратегии издание приводит российский бомбардировщик Ту-22М3М, который похож на старый советский Ту-22, однако является современной смертоносной машиной.

В процессе модернизации на Ту-22М3М установят абсолютно новую систему бортового радиоэлектронного оборудования, проведут интеграцию навигационной системы ГЛОНАСС и средств радиоэлектронного противодействия (РЭБ).

Кроме того, ракетоносец оснастят современной крылатой ракетой X-32, которая обладает большей эффективной дальностью и более высокой скоростью полета, по сравнению с устаревшей X-22, а также имеет дополнительную защиту от помех.

Издание отмечает, что российская стратегия совершенствования используется и для модернизации других типов воздушных судов – от самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У до стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М2, что позволяет российским вооруженным силам поддерживать высокую боеготовность.

Напомним, в пятницу совершил первый полет новейший модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о российском ракетоносце XXI века.