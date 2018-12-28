Бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М провел первый полет

Новейший модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М начал проходить заводские летные испытания, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Первый модернизированный Ту-22М3М в пятницу с аэродрома авиазавода им. Горбунова в Казани совершил первый полет. Этим полетом начались заводские летные испытания новейшего ракетоносца», – сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что самолет проводил полет без вооружения, сам полет был непродолжительным.

Другой источник рассказал, что ранее в ходе наземных испытаний были проверены новое бортовое радиоэлектронное оборудование бомбардировщика, проводился наземный прогон двигателей, тестировалась совместимость элементов искусственного интеллекта самолета.

По информации «Туполева», ракетоносец обладает расширенным боевым потенциалом и увеличенным радиусом действия. Экс-главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев, возглавляющий комитет Совфеда по обороне и безопасности рассказывал, что модернизированная версия бомбардировщика сможет нести крылатые ракеты Х-32 и гиперзвуковые ракеты.

Ранее замминистра обороны России Алексей Криворучко заявлял, что серийное производство бомбардировщика начнется в ближайшее время