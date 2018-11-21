Россия испытала ракетоносец XXI века

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28 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 23:46  |  vz.ru
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Центробанк разрушил сказку валютных спекулянтов

Центробанк отзывает лицензии сразу у пяти форекс-брокеровФото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Банк России зачистил один из самых рискованных рынков – форекс трейдинг, или торговля валютой. Он аннулировал лицензии у пяти из девяти имеющихся игроков. В чем провинились брокеры и почему регулятор пошел на такой шаг?  Подробности...
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Между «крымским забором» и «стеной Яценюка» есть большие отличия

За безопасностью крымского рубежа теперь будут следить не только пограничники, но и система датчиковФото: Александр Полегенько/РИА Новости
Крымское управление ФСБ приготовило новогодний «подарок» для соседей. В пятницу стало известно о завершении строительства 60-километровой линии заграждений на перешейке, соединяющем полуостров Крым с материком. В отличие от громко распиаренной Киевом «стены Яценюка», перекопский «забор» с датчиками и колючей проволокой абсолютно реален. От кого в первую очередь ограждают Крым и надолго ли? Подробности...
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Чем грозит Грузии признание украинской автокефалии

Патриархи Илия (слева) и Кирилл продолжали дружить даже после российско-грузинского конфликта 2008 годаФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Грузинская церковь признает украинскую автокефалию, заявил один из грузинских митрополитов. Правда, грузинский патриарх Илия Второй пока этого официально не подтвердил. В РПЦ надеются, что Илия на такой шаг не пойдет. А если все же признает «киевских раскольников», как Москва сможет ответить Тбилиси? Подробности...
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Западные СМИ реагируют на «Авангард» со страхом и завистью

Ракетный комплекс «Авангард» при загрузке в ракетную шахтуФото: Минобороны России/Youtube
Иностранная пресса противоречиво отреагировала на заявления о завершении в России испытаний ракетного комплекса «Авангард». Маневрирующие гиперзвуковые блоки впервые в мире принимаются на вооружение – и западные СМИ пытаются принизить достижения российских военных, хотя и не могут скрыть разочарования отставанием Запада в этой сфере. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Самое главное в Донбассе – это не убивать людей

Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер»
Для меня этот текст не является упражнением в риторике. Как человеку с украинским паспортом и донецким происхождением мне больно, что никак не удается даже друзьям объяснить, какая трагедия происходит на Украине. Подробности...
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Серп и молот, а не крест остановили коричневую чуму

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Я совсем не против православного воинства, храмов во славу русского воинства и чего еще чья душа пожелает. Но православные сталинские соколы – это, право, помилуйте, перебор! Подробности...
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Почему Солженицын хотел сохранить советскую власть

Владимир Можегов, публицист
Настоящим центром СССР была вовсе не коммунистическая догма. Настоящим сердцем империи была та общая устремленность к звезде идеала, которая делала всё вокруг осмысленным, давая силы переносить лишения. Подробности...
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          Россия испытала ракетоносец XXI века

          Ту-22М3М – это потомок знаменитого Ту-22М, по кодификации НАТО – Backfire («Встречный огонь»)   28 декабря 2018, 22:50
          Фото: Егор Алеев/ТАСС
          Текст: Алексей Нечаев

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          Боевой самолет, отвечающий требованиям XXI века, впервые поднялся в небо России. Генералы ВВС с восторгом встретили первый полет ракетоносца Ту-22М3М. Одной из его главных «фишек» стала возможность нести новейшие гиперзвуковые ракеты, включая «Кинжал». Генералы обещают, что новая машина массово поступит в войска уже через год. Но не переоценивают ли они мощности нашего ВПК?

          Новейший модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М в пятницу начал заводские летные испытания. «Уже со следующего года строевые самолеты начнут поступать на завод для начала работ по глубокой модернизации со сдачей их с 2021 года», – пообещал в ходе торжественной церемонии президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

          А командующий Дальней авиацией РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш отметил, что машина обладает искусственным интеллектом, а ее боевые возможности впечатляют и превосходят все существующие зарубежные аналоги.

          ОАК опубликовала запись первого полета, который прошел на высоте 1500 метров и продлился 37 минут. За это время выполнены проверки обновленных систем и оборудования, сообщает корпорация в Facebook.

          Самолетом управлял экипаж под руководством летчика-испытателя Олега Петунина. Пилоты сообщили, что полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний.

          В ОАК отметили, что в результате глубокой модернизации на самолет установили новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) на отечественной элементной базе. Самолет получил новое навигационное, связное, прицельное оборудование, управление двигателями и топливной автоматикой, оборудование РЭБ.

          До 2020 года через цеха Казанского завода пройдут обновление до 30 самолетов Ту-22М3, сообщал в мае портал «Сделано у нас».

          Взлетевшая в пятницу машина – наследница знаменитого Ту-22М (он же, по кодификации НАТО, Backfire – «Встречный огонь») – советского дальнего сверхзвукового бомбардировщика 70-х годов. Как напоминает ТАСС, нынешний Ту-22М3М – дальний многорежимный ракетоносец-бомбардировщик. Это модификация прежней модели, Ту-22М3.

          Стратегический ракетоносец впервые представили публике в Казани в середине августа.

          «Итак, что же на нем появилось нового, на этом новом выкаченном борту?» – задавался тогда же вопросом портал «Армейский вестник», опираясь на открытые данные. «Кроме уже упомянутой операции с двигателем, сразу же бросилось в глаза обилие стеклопластиковых обтекателей антенн там, где их раньше не было. Безусловно, абсолютное большинство из них прикрывают антенны нового мощного бортового комплекса обороны, который занял в том числе и место, где располагалась 23-мм турельная пушечная установка и ее радиоприцел – все равно они не нужны этому самолету. Причем обтекатель там немаленький, мощное что-то под ним находится», – гадали авторы «Вестника».

          Но еще более важным аспектом модернизации будет, по их мнению, возвращение на самолет аппаратуры дозаправки в воздухе, которую с машин линейки Ту-22М в свое время убрали под нажимом американцев при подписании договора СНВ-2.

          Ту-22М3М восстановил баланс сил между Россией и США, считают эксперты.

          «Крайне полезный самолет, который в зависимости от обстановки может и слетать на Ближний Восток, и охотиться за кораблями вероятного противника, и поражать стратегические объекты на любом из театров военных действий. Любое из направлений благодаря Ту-22М3М и новым средствам поражения теперь снова доступно», – заявил RT эксперт АСТ-центра Василий Кашин.

          «Начинка самолета кардинальным образом поменялась. Электроника стала мощнее, компактнее. Не надо забывать о том, что у нас появилась гиперзвуковая ракета «Кинжал». С ней мы пока работали только с самолетов МиГ-31 БМ», – пояснил газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик 1-го класса, участник боевых действий генерал-майор Владимир Попов, отмечая, что Ту-22М3М может носить «Кинжалы».

          «Это качественно новое оружие. Самолет отвечает требованиям 21-го века. Там и двигатели модернизированы, соответственно топливная эффективность возросла, время полета увеличилось, а это для стратегического ракетоносца много значит», – перечислил эксперт.

          Экс-главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев, возглавляющий комитет Совфеда по обороне и безопасности, рассказывал, что модернизированная версия бомбардировщика сможет нести крылатые ракеты Х-32 и гиперзвуковые ракеты. Ранее замминистра обороны Алексей Криворучко обещал, что серийное производство бомбардировщика начнется в ближайшее время.

          В отличие от замминистра, профессор МГУ, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло сомневается в том, что модернизация бомбардировщиков, которые сегодня находятся в строю, пойдет быстро.

          «Года может не хватить для того, чтобы модернизировать сразу 30 штук,

          – признал Манойло. – Но с десяток самолетов, а может и больше, точно могут быть модернизированы в течение 2019 года. Но вопрос упирается не в деньги, а в производственные мощности».

          А вот уровнем самой модернизации эксперт доволен. «Самолет стал современным, и его модернизация носила комплексный характер. В его конструкцию внесен целый ряд изменений. Изменилась авионика, появилась возможность нести новые вооружения, включая «Кинжал», а значит, его боевая и огневая мощь возросла. Таким образом, самолет стал более опасным для натовских средств противовоздушной обороны», – заявил газете ВЗГЛЯД профессор.

          «Для 21-го века этот самолет конкурентоспособен. И про него уже американцы не скажут, что это «музейный экспонат». Если такой полетит на «Форт Нокс», от того ничего не останется», – подчеркнул Манойло.

          Попов же уверен, что проблема заключается не в производственных мощностях, а в нехватке специалистов. «Чтобы к 2020 году модернизировать еще 30 машин, у казанского и самарского заводов мощностей хватает. Единственная задача –­ надо доучить, переподготовить инженерно-технический состав и тех, кто непосредственно работает на конвейере. А так 30 машин – это немного, это практически один полк перевооружить, а у нас их несколько дивизий», – признал Попов.

          «Хочется верить, что мы перестанем модернизировать старые самолеты и начнем создавать совсем новые машины, конструктивно новые, – мечтает вслух летчик-ветеран. – Такой будущий самолет, прослужив даже лет 25, все равно не выйдет за пределы своих возможностей».


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