Появилось видео первого полета бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опубликовала видеозапись первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, состоявшегося на аэродроме Казанского авиазавода.

Полет проходил на высоте 1500 метров и длился 37 минут. За это время выполнены проверки обновленных систем и оборудования, сообщает ОАК в Facebook.

Самолетом управлял экипаж под руководством летчика-испытателя Олега Петунина. Пилоты сообщили, что полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний.



В ОАК отметили, что в результате глубокой модернизации на самолет установили новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) на отечественной элементной базе.

Так, самолет получил новое навигационное, связное, прицельное оборудование, управление двигателями и топливной автоматикой, оборудование радиоэлектронной борьбы. Это, в частности, позволило повысить точность навигации и уровень автоматизации управления самолетом.



Ту-22М3М – дальний многорежимный ракетоносец-бомбардировщик. Это новая модификация Ту-22М3 с расширенным боевым потенциалом.

Ранее в пятницу стало известно, что Ту-22М3М начал проходить заводские летные испытания и совершил первый полет.

Стратегический ракетоносец представили в Казани в середине августа 2018 года.

Специалисты признавали, что характеристики самолета существенно улучшились после модернизации.