Лондон опроверг наличие договоренности с Москвой о численности российских дипломатов

Министерство иностранных дел Великобритании опровергло договоренность с Россией о восстановлении состава дипломатических миссий.

Лондон не изменил свою позицию по дипломатическому присутствию России в Великобритании, добавили в ведомстве, передает РИА «Новости».

«Мы регулярно обмениваем визы для дипломатического персонала и не будем комментировать отдельные случаи. Никаких новых договоренностей не было согласовано», – отметили в МИД страны.

Также там добавили, что Лондон вел диалог с Москвой по дипломатическим визам до инцидента в Солсбери.

«В нашей позиции относительно российского дипломатического присутствия в Великобритании не произошло никаких изменений, включая меры, принятые после Солсбери. Укомплектование персоналом наших соответствующих миссий происходит в рамках этих ограничений», – резюмировали в британском МИД.

В пятницу российский посол в Великобритании Александр Яковенко заявил, что странам удалось договориться о восстановлении состава дипмиссий.

Позднее в российском посольстве сообщили, что планируют восстановить половину состава дипмиссии в 2019 году.