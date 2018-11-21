Посольство России в Британии собралось восстановить половину сотрудников

Посольство России в Великобритании намерено восстановить половину всех сотрудников в 2019 году.

В посольстве отметили, что на текущий момент нет уверенности в том, что в следующем году удастся восстановить количественный состав дипломатов в полном объеме, говорится в заявлении диппредставительства, передает РИА «Новости».

В том же заявлении сообщается, что состав дипломатических миссий в Лондоне и Москве начнут восстанавливать в январе 2019 года.

В пятницу российский посол в Соединенном Королевстве Александр Яковенко заявил, что России и Великобритании удалось договориться о восстановлении состава дипмиссий.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что Россия и Великобритания ведут переговоры о частичном восстановлении численности сотрудников посольств.