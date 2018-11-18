Москва и Лондон нащупывают путь к примирению

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15 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 15:34  |  vz.ru
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Россия получила колоссальную сверхприбыль от сделки с ОПЕК

Уже неделя прошла после соглашения ОПЕК+, а цены на нефть все не растутФото: Heinz-Peter Bader/Reuters
Всего два с половиной года сотрудничества с ОПЕК принесли России огромную прибыль. Российский бюджет получит дополнительно 5 трлн рублей, а нефтяные компании – 2 трлн рублей. Самым эффективным стал именно 2018 год. Получится ли у России и дальше извлекать сверхвыгоду? Подробности...
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Почему полет Ту-160 в Венесуэлу сильно взволновал США

Ту-160 однозначно способны нанести удар по объектам США из ВенесуэлыФото: Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press
Американский дипломат назвал российский стратегический бомбардировщик Ту-160 «самолетом из музея». Странным образом этот якобы музейный экспонат уже несколько дней наводит панику на чиновников США, прибыв в Венесуэлу, почти за 5 тыс. км от американских границ. Почему американцы устроили истерику и способен ли Ту-160 нанести ядерный удар по Вашингтону из Каракаса? Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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«Борцы с российской пропагандой» напали на Британию

Антироссийские тролли оказались также антииспанскимиФото: Seth Wenig/AP/ТАСС
На Западе продолжает развиваться скандал вокруг британской фабрики «интернет-эльфов». Ее служебным заданием было дискредитировать Россию. В результате, как выяснилось, целью атак «эльфов» стали уважаемые парламентарии. Основателями фабрики дезинформации оказались сотрудники британской разведки, а финансирует ее британский МИД. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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С блондинкой-комсомолкой нужно держать ухо востро

Катерина Кладо, киновед
Из-за своей наивности положительные герои порой не сразу видят в сегодняшнем приятеле вражеского наймита, а в любовнике – шпиона. Но потом детства чистые глазенки открываются. Дальше следует вывод: «Собаке – собачья смерть!» Подробности...

России нужны обычаи, чтобы Европа вытаращила глаза

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Неоднократно слышал, что корень проблем наших отношений с западным миром – то, что мы белые. И еще ведем себя, негодяи, большей частью похоже на европейцев. И чем дальше, тем сильнее, вот ведь засада! Подробности...
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Сторонники многополярного мира своих не бросают

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Венесуэла – это государство, которое испытало на себе все методы и подходы сетевой войны, от мягкого информационного давления до жесткого мятежа с применением силы. Но стартом к захвату государства обычно являются именно выборы. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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          Москва и Лондон нащупывают путь к примирению

          Говорить о потеплении в российско-британских отношениях пока не приходится   15 декабря 2018, 13:30
          Фото: Peter Nicholls/Reuters
          Текст: Андрей Резчиков

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          Россия и Великобритания ведут переговоры о частичном восстановлении численности сотрудников посольств. После «дела Скрипаля» Британия назвала «офицерами разведки» чуть ли не половину сотрудников российского посольства и выслала их из страны. Россия ответила зеркально. После этого дипмиссии не могут нормально функционировать. Насколько успешными могут быть эти переговоры?

          Москва и Лондон начали переговоры по частичному восстановлению дипломатического состава миссии в столицах. Однако в российском посольстве в Лондоне посетовали, что британская сторона «по-прежнему тормозит в ущерб собственным интересам». Там заявили, что «британская внешняя политика при консервативном правительстве должна перестать быть политикой упущенных возможностей».

          Состав российской дипмиссии сократился весной этого года на 23 человека. Таково было требование властей после скандала с отравлением экс-полковника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Как поясняла премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, объявленные персонами нон грата российские дипломаты были идентифицированы как «офицеры разведки». Всего на тот момент в стране числилось 58 российских дипломатов. Таким образом, дипломатический корпус сократился примерно на 40%.

          В ответ Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. В знак солидарности с позицией Лондона всего из стран Запада было выслано около 140 российских дипломатов и военных атташе.

          Помимо сокращения сотрудников дипмиссий Лондон приостановил все двусторонние контакты с Россией и отменил планировавшийся визит министра иностранных дел Сергея Лаврова.

          Впрочем, полного разрыва диалога не произошло, так как это, по словам Мэй, было не в национальных интересах Соединенного Королевства.

          Среди других ограничительным мер Лондона оказалось усиление контроля частных самолетов, ужесточение проверок на таможне и заморозка «сомнительных» счетов, которые «могут использоваться для угрозы жизни или имуществу британских граждан».

          На прошлой неделе Мэй утвердила сформированный спецслужбами список из шести российских бизнесменов, против которых могут быть введены санкции в связи с инцидентом в Солсбери, а агенты контрразведки MI5 усилили наблюдение за находящимися в Британии сотрудниками МИД России.

          Ранее в декабре в российском посольстве в Лондоне с сожалением отмечали что «в угоду узким внутриполитическим интересам правительства Великобритании» продолжают разрушаться «основы межгосударственных отношений, а нормы международного права и вовсе целенаправленно игнорируются».

          Контактов на высшем уровне между странами до сих пор нет. Как рассказывал президент России Владимир Путин, на недавнем саммите G20 в Буэнос-Айресе он не общался с Терезой Мэй, хотя они «друг друга видели, конечно».

          В экспертной среде не видят предпосылок для скорого восстановления состава миссий в обеих столицах, но нужно учитывать британский внутриполитический фактор, который может изменить расклад сил и вызвать перемены во внешней политике в обозримом будущем.

          Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева убеждена, что в таком восстановлении заинтересованы все, «потому что сокращение затруднило осуществление нормальной работы». «Такие переговоры можно только приветствовать», – сказала Ананьева газете ВЗГЛЯД.

          Однако, как напоминает эксперт, Британия задерживала выдачу виз сотрудникам российского посольства еще до осложнения отношений «делом Скрипаля». «Позиция Британии по отношению к России известна. Британское посольство в Москве также испытывает сложности в виду сокращения численности сотрудников. Политика затруднить работу нашего посольства в Лондоне существовала в течение нескольких лет, еще до украинского кризиса», – отметила эксперт.

          По ее словам, отсчет начала ухудшения российско-британских отношений надо вести с «дела Литвиненко», именно тогда резко было ограничено военно-техническое сотрудничество и связи по линии спецслужб. С тех пор в Лондоне завляют, что «кругом одни российские шпионы».

          Впрочем, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш уверен, что при нынешнем премьере ожидать восстановления состава дипмиссий не приходится. «При правительстве Терезы Мэй это нереально. Но со сменой правительства и со сменой премьера, и, как показывает практика, это возможно в обозримом будущем, можно будет о чем-то говорить», – сказал Коктыш газете ВЗГЛЯД.

          На этой неделе Мэй рассказала о том, что не будет возглавлять Консервативную партию на выборах в 2022 году, «чтобы партия пошла на эти выборы с новым лидером». Таким образом, к моменту начала избирательной кампании в 2022 году Мэй должна перестать быть лидером тори и правительства. На этой неделе премьер избежала вотума недоверия и осталась у власти, но результаты показали, что число критически настроенных к ее деятельности однопартийцев велико – в поддержку Мэй выступили 200 депутатов от Консервативной партии при 117 против.


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