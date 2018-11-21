Россия и Британия начали переговоры по восстановлению составов дипмиссий

Россия и Великобритания проводят переговоры по частичному восстановлению дипломатического состава миссии в столицах, сообщили в российском посольстве в Лондоне.

«Однако британская сторона по-прежнему тормозит, в ущерб собственным интересам, восстановление полноценного функционирования загранучреждений. Британская внешняя политика при консервативном правительстве должна перестать быть политикой упущенных возможностей», – пояснил пресс-секретарь посольства, передает «Интерфакс».

Напомним, после скандала с отравлением экс-полковника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было выслано около 140 российских дипломатов и военных атташе из стран Запада. Из Великобритании были высланы 23 российских дипломата. После этого Россия объявила персонами нон-грата 23 британских дипломатов.

Посольство в Лондоне сообщало, что Великобритания старательно засекречивает обстоятельства отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, и продолжает упорно отказываться от взаимодействия с российской стороной.