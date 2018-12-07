Посольство подвело итоги девяти месяцев с момента отравления Скрипалей

Лондон старательно засекречивает обстоятельства отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также продолжает упорно отказываться от взаимодействия с российской стороной, заявило посольство России в Великобритании.

В распространенном посольством коммюнике говорится, что «с момента инцидента в Солсбери с российскими гражданами Сергеем и Юлией Скрипалями прошло уже более девяти месяцев», и власти Британии «упорно продолжают отказываться от какого-либо взаимодействия с российской стороной, не предоставляют и не запрашивают информацию по официальным каналам, нарушают свои обязательства по пяти важнейшим международным конвенциям, старательно засекречивают все обстоятельства произошедшего», передает ТАСС.

Подчеркивается, что самих Скрипалей «давно никто живыми не видел, где они и что с ними происходит, достоверно неизвестно».

Москва все еще ждет от Лондона «официального отчета о ходе проводимого расследования», так как британская сторона не сняла имеющиеся у России вопросы к следствию, «которое, как и прежде, осуществляется нетранспарентно».

В посольстве с сожалением отметили, что «в угоду узким внутриполитическим интересам правительства Великобритании» продолжают разрушаться «основы межгосударственных отношений, а нормы международного права и вовсе целенаправленно игнорируются».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что неясность в вопросе местонаждения Скрипалей говорит о том, что Лондону есть что скрывать.

Тем временем Госдеп анонсировал введение второй части санкций против России из-за дела Скрипалей.