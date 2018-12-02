Госдеп анонсировал введение второй части санкций против России из-за дела Скрипалей

Белый дом собирается ввести второю часть антироссийских санкций в связи с делом об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, заявил представитель Госдепартамента.

«Мы не предвосхищаем решения о санкциях, но намерены выполнять требования (американского) законодательства», – передает его слова ТАСС.

Он имеет в виду законе о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года. По нему предписывается применить санкции.

Первая часть санкций была введена 27 августа. Новые санкции были анонсированы через 90 дней, если Москва не выполнит ряд критериев. 90 дней истекли в конце ноября.

По второй части санкций возможно понижение уровня дипломатических отношений, почти полный запрет экспорта в Россию американских товаров за исключением продовольствия, импорта российских товаров в США, запрет на посадку в США самолетов российских государственных авиакомпаний.

В середине ноября сообщалось, что правительство США пока не приняло решение о второй волне санкций против России в рамках «дела Скрипалей», однако было обещано «более драконовское меню».