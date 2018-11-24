Лавров высказался о тайне местонахождения Скрипалей

Неясность в вопросе местонаждения бывшего офицера ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, якобы отравленных в Солсбери, свидетельствует о том, что Лондону есть что скрывать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Наш главный вопрос сегодня – где Юлия Скрипаль, где ее отец. Их не предъявляют общественности уже многие месяцы», – приводит его слова РИА «Новости».

Министр отметил, что на днях был представлен телефильм про Скрипалей. «Какая-то журналистка достаточно дотошно подошла к сбору фактов – ясных, непонятных, сомнительных. Фильм ничего нового не дал с точки зрения понимания того, что же произошло», – сказал он, подчеркнув, что в этом фильме нет ни слова о том. что находятся «эти бедные люди».

«Я исключаю, что журналистка, которая готовила фильм о судьбе Скрипалей, не пыталась получить к ним доступ», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. «А раз этого доступа не дали, судя по тому, что о них ни слова не сказано, такого доступа и не было, это значит только одно – что британскому правительству, британским спецслужбам есть, что скрывать», – заключил Лавров.

4 марта Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. Лондон сразу же безосновательно обвинил в отравлении Россию. За этим последовала массовая высылка российских дипломатов из стран Запада. Всего было выслано около 140 дипломатов и военных атташе.