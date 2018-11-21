Россия и Британия договорились о восстановлении состава дипмиссий

Россия и Великобритания договорились о восстановлении состава дипломатических миссий в Москве и Лондоне, заявил российский посол в Соединенном Королевстве Александр Яковенко.

«У нас достигнуты принципиальные договоренности о том, что где-то в январе дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне», – сказал Яковенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Посол не уверен, что будут восстановлены все сотрудники посольства, «но, по крайней мере, половина посольства будет восстановлена».

В середине декабря газета ВЗГЛЯД сообщала, что Россия и Великобритания ведут переговоры о частичном восстановлении численности сотрудников посольств.

В марте Россия «зеркально» отреагировала на действия Лондона и объявила персонами нон грата 23 сотрудника посольства Великобритании, потребовав, чтобы они покинули Россию в течение недели. Поводом послужил инцидент в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия.