«Вертолеты России» заключили в Юго-Восточной Азии контракты на полмиллиарда долларов

Холдинг «Вертолеты России» во время демонстрационного тура по Юго-Восточной Азии заключил «твердые» и «мягкие» контракты по продаже вертолетов на сумму на более чем 500 млн долларов, сообщил в ходе визита в Таиланд глава холдинга Андрей Богинский.

«В целом по демо-туру мы собрали достаточное количество заявок. В Китае заключили твердый контракт на 20 вертолетов «Ансат», также в рамках тура было собрано «мягких контрактов» еще на 30 вертолетов этой модели - это Вьетнам. Таиланд, Камбоджа и Малайзия. Также было собрано заявок примерно на 20 Ми-171А2», – цитирует Богинского ТАСС.

Глава холдинга также добавил, что общий объем контрактов в денежном эквиваленте составляет более полумиллиарда долларов, и сумма сформирована с учетом каталожной стоимости машин.

В декабре в ходе демо-тура российского холдинга страны Юго-Восточной Азии заказали 70 вертолетов Ми-171А2 и «Ансат».

Напомним, Ми-171А2 – глубоко модернизированная версия модели Ми-8/17; «Ансат» - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, который может применяться в медицинском назначении.