Серийный Ми-171А2 совершил первый полет

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18 мая, пятница  |  Последнее обновление — 12:09  |  vz.ru
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Крупнейший металлургический завод Украины оказался смертельно опасным

В Криворожстали удваивают прибыль, заставляя работать на неисправной техникеФото: facebook.com/ArcelorMittalUA
Серия смертей и технологических нарушений вынудила персонал заблокировать работу одного из крупнейших украинских заводов. Работники доведены до отчаяния из-за ужасающей ситуации с техникой безопасности. И это притом что «АрселорМиттал Кривой Рог» показывает за последние годы рекордную прибыль – в то время, когда многие другие украинские заводы массово закрываются. Подробности...
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Был ли Николай Второй «слабым правителем»

Николай Второй с императрицей Александрой Федоровной и царевичем АлексеемФото: Public domain
18 мая исполняется 150 лет со дня рождения последнего русского царя – Николая Второго. Хотя его жизнь и смерть уже давно стали частью нашей истории, отношение к нему далеко от музейного. Он святой – и его же делают виноватым во всем. И один из главных упреков к нему – слабость как личности и правителя. Справедлив ли этот упрек? Подробности...
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Как остановить «запрограммированное вымирание» России

России необходим «демографический рывок», чтобы не дать мрачным прогнозам ООН о сокращении численности населения сбытьсяФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Десять миллионов человек населения может потерять Россия в ближайшие тридцать лет – по крайней мере, так пророчит прогноз ООН. Специалисты не исключают подобный сценарий, однако высказываются и рецепты того, как можно было бы избежать столь катастрофического падения численности населения. Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Хватит держать в уме «красную машину» времен СССР

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Хоккей – это массовое производство в очень конкурентной среде. А выигрывать надо везде. Хотя бы не проигрывать. И поэтому хоккейные поражения так поучительны для думающего русского человека 2010-х. Подробности...
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Наша страна никогда не бросала детей в бой «пушечным мясом»

Юрий Максимов, журналист, писатель
Найдены документальные свидетельства того, что немцы активно использовали русских детей в своих целях уже в годы Первой мировой войны. В годы следующей мировой войны опыт использования детей в военных целях немцами был учтен и «творчески» переработан. Подробности...
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Манифест лютующего феминизма

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Когда публика узнала, что протаранившего толпу в канадском Торонто зовут Алек Минасян и что его претензии не совпадают с традиционными «взысканиями» ИГИЛ*, почва под ногами журналистской братии качнулась. Подробности...
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          Серийный Ми-171А2 совершил первый полет

          18 мая 2018, 11:20

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Первый полет серийного нового многофункционального вертолета Ми-171А2 состоялся на полигоне Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ).

          Как заявил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, модернизация Ми-171А2 еще не завершена.

          «Он (проект) находится лишь в начале своего жизненного цикла, и у нас большие планы по его развитию. В настоящее время для расширения условий эксплуатации и сфер применения продолжаются дополнительные сертификационные испытания опытных прототипов Ми-171А2. На МВЗ имени М. Л. Миля ведутся работы по одобрению использования опционного оборудования: внешней подвески, вспомогательной силовой установки, медмодуля и других дополнительных систем», передает РИА «Новости» слова гендиректора холддинга.

          Тем временем глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что интерес к новому многоцелевому вертолету Ми-171А2 проявляют страны Латинской Америки, Азии, Африки и ближнего зарубежья.

          «В круг потенциальных покупателей входят, прежде всего, страны, эксплуатирующие предшественников – Ми-8/17. Сейчас ведутся переговоры по сертификации Ми-171А2 в странах Латинской Америки. Проявляют интерес страны Азии, Африки, ближнего зарубежья», – заявил Чемезов.

          По его словам, новая машина – принципиально новая техника, с современными цифровыми технологиями на борту, совершенно другими рабочими характеристиками».

          В компании «Вертолеты России» также рассказали о том, что на У-УАЗ разработали новые пульты контроля для покупных комплектующих, поступающих на завод в готовом виде.

          «Освоение серийного производства вертолета Ми-171А2, а также дальнейшие производственные планы предприятия, предусматривающие выпуск современной техники с цифровым оборудованием, перед нами стоит задача максимально освоить процесс разработки и изготовления технологичного контрольно-проверочного оборудования», – заявил управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых.

          Кроме того, для испытаний серийных вертолетов завод подготовил летный состав.

          Ми-171А2 – глубоко модернизированная версия модели Ми-8/17. Разработчики включили более сотни усовершенствований и технологических решений, машина оснащена самой современной авионикой, что позволяет ей летать при любой погоде и в любое время суток. Скорость – до 280 км/ч (на 30 км/ч больше, чем у Ми-8/17).

          Напомним, в феврале 2017 года компания «Вертолеты России» запустилановейший многоцелевой вертолет Ми-171А2 в производство.

          В ноябре 2017 года в рамках международной выставки Dubai Airshow 2017 холдинг «Вертолеты России» заключил с индийской компанией Vectra Group первый экспортный контракт на поставку гражданского вертолета Ми-171А2.


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