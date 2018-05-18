Серийный Ми-171А2 совершил первый полет

Первый полет серийного нового многофункционального вертолета Ми-171А2 состоялся на полигоне Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ).

Как заявил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, модернизация Ми-171А2 еще не завершена.

«Он (проект) находится лишь в начале своего жизненного цикла, и у нас большие планы по его развитию. В настоящее время для расширения условий эксплуатации и сфер применения продолжаются дополнительные сертификационные испытания опытных прототипов Ми-171А2. На МВЗ имени М. Л. Миля ведутся работы по одобрению использования опционного оборудования: внешней подвески, вспомогательной силовой установки, медмодуля и других дополнительных систем», – передает РИА «Новости» слова гендиректора холддинга.



Тем временем глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что интерес к новому многоцелевому вертолету Ми-171А2 проявляют страны Латинской Америки, Азии, Африки и ближнего зарубежья.



«В круг потенциальных покупателей входят, прежде всего, страны, эксплуатирующие предшественников – Ми-8/17. Сейчас ведутся переговоры по сертификации Ми-171А2 в странах Латинской Америки. Проявляют интерес страны Азии, Африки, ближнего зарубежья», – заявил Чемезов.



По его словам, новая машина – принципиально новая техника, с современными цифровыми технологиями на борту, совершенно другими рабочими характеристиками».



В компании «Вертолеты России» также рассказали о том, что на У-УАЗ разработали новые пульты контроля для покупных комплектующих, поступающих на завод в готовом виде.



«Освоение серийного производства вертолета Ми-171А2, а также дальнейшие производственные планы предприятия, предусматривающие выпуск современной техники с цифровым оборудованием, перед нами стоит задача максимально освоить процесс разработки и изготовления технологичного контрольно-проверочного оборудования», – заявил управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых.



Кроме того, для испытаний серийных вертолетов завод подготовил летный состав.

Ми-171А2 – глубоко модернизированная версия модели Ми-8/17. Разработчики включили более сотни усовершенствований и технологических решений, машина оснащена самой современной авионикой, что позволяет ей летать при любой погоде и в любое время суток. Скорость – до 280 км/ч (на 30 км/ч больше, чем у Ми-8/17).

Напомним, в феврале 2017 года компания «Вертолеты России» запустилановейший многоцелевой вертолет Ми-171А2 в производство.

В ноябре 2017 года в рамках международной выставки Dubai Airshow 2017 холдинг «Вертолеты России» заключил с индийской компанией Vectra Group первый экспортный контракт на поставку гражданского вертолета Ми-171А2.