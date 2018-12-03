Страны Юго-Восточной Азии заказали в России 70 вертолетов Ми-171А2 и «Ансат»

От государств Юго-Восточной Азии поступили заявки на 70 вертолетов Ми-171А2 и «Ансат», сообщает холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех).

Холдинг в течение месяца провел демо-тур по странам региона, показал Ми-171А2 и «Ансат» на авиакосмическом салоне Airshow China, передает РИА «Новости».

Заказаны вертолеты на сумму более 500 млн. долларов. Заявки на поставку в ближайшие три года поступили от Вьетнама, Камбоджи, Таиланда, Малайзии и Китая. В частности, с Китаем подписан контракт на 20 вертолетов «Ансат».

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров отметил, что это свидетельствует о «конкурентоспособности и востребованности российской гражданской вертолетной техники за рубежом».

Гендиректор холдинга Андрей Богинский заявил, что за 10 лет Юго-Восточной Азии может потребоваться до 420 гражданских вертолетов. Холдинг «рассчитывает на существенную долю этого рынка».