Украина запретила импорт российских крахмала и глюкозы

Правительство Украины включило в перечень запрещенных к ввозу на территорию страны товаров из России крахмал и глюкозу.

Кабинет министров Украины принял постановление «О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации», – сообщили в министерстве экономического развития и торговли Украины.

В перечень включены кукурузный крахмал, мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина, а также глюкоза и сироп глюкозы.

В ведомстве напомнили, что также запрещен импорт пищевой продукции (молочной продукции, чая, кофе, пива, алкогольных изделий), косметических средств личной гигиены (шампуней, гелей для душа, мыла), продукции химической промышленности для сельского хозяйства (гербициды, фунгициды, инсектициды, родентициды), хлористого калия и железнодорожного оборудования (локомотивы, вагоны и путевое оборудование).

На прошлой неделе правительство Украины предложило продлить на год действие ввозной пошлины и эмбарго на импорт некоторых товаров из России.

В декабре появился запрет на ввоз на территорию Украины еще 26 российских и советских книг за «признаки пропаганды». В августе кабмин Украины запретил ввоз на территорию страны цементных клинкеров из России, а до этого на Украине вступил в силу запрет на ввоз из России шифера.