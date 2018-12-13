На Украине в запрещенный список попали еще 26 российских и советских книг

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил на территории страны еще 26 российских и советских книг за «признаки пропаганды».

Под запрет попали советские детские книги, которые, по мнению экспертов Украины, «пропитаны коммунистической идеологией и проиллюстрированы ее символами».Также в запрещенном списке оказались издания для детей и подростков, которые якобы пропагандируют силовые структуры России или продвигают «мифы о сверхдержаве России» под видом энциклопедий, пишет «Интерфакс».

«Предприниматели также не получили разрешений на ввоз нескольких детективов Максимова, Донцовой, современных романов Анны и Сергея Литвиновых, Осипова и Шевцовой, в которых присутствует пропаганда силовых структур страны-агрессора», – заявили в Госкомтелерадио.

Ранее в черном списке оказались два детектива и детская энциклопедия для мальчиков. В августе Украина запретила еще девять изданий. На конец августа в запрещенном списке было уже 184 книги и 12 издательств.