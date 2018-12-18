Украина собралась продлить торговые ограничения в отношении России

Правительство Украины предложило продлить на год действие ввозной пошлины и эмбарго на импорт некоторых товаров из России.

«В связи с продолжением РФ применения торговых ограничений в отношении Украины предлагается продлить действие постановлений Кабинета министров Украины от 30.12.2015 №1146 и №1147 до 31 декабря 2019 года», – цитирует «Интерфакс-Украина» пояснительные записки к проектам постановлений.

Проектом также предлагается ужесточить условия отмены ответного эмбарго. Ранее это было возможно после отмены Россией запрета на ввоз товаров сельскохозяйственного назначения, в проекте – «после прекращения применения РФ дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины».

Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев говорил, что Россия является стратегическим торговым партнером Украины, ей нет альтернативы.

По данным Государственной службы статистики Украины, крупнейшим инвестором в украинскую экономику по итогам первой половины 2018 года стала Россия.

В августе кабмин Украины запретил ввоз на территорию страны цементных клинкеров из России, а до этого на Украине вступил в силу запрет на ввоз из России шифера.