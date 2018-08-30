Россия оказалась крупнейшим инвестором в экономику Украины

По данным Государственной службы статистики Украины, крупнейшим инвестором в украинскую экономику по итогам первой половины 2018 года стала Россия.

По данным Госстата Украины, Россия вложила в украинскую экономику 436 млн долларов (34,6% от общего размера инвестиций), передает ТАСС.

На втором месте по по объему инвестиций казался Кипр, на третьем – Нидерланды, затем Австрия, Польша, Франция и Великобритания.

Общий объем инвестиций в экономику Украины за период с начала января до конца июня 2018 года составил 1 млрд 259 млн долларов США.

По состоянию на 1 июля 2017 года по объему инвестиций в украинскую экономику Россия занимала третье место.

Напомним, в период с января по апрель 2018 года импорт российских товаров на Украину, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 31%.