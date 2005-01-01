Украина резко нарастила импорт российских товаров

В период с января по апрель 2018 года импорт российских товаров на Украину вырос на 31% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные госстата Украины.

Общая сумма импорта товаров из России за первый квартал достигла 256,3 млн долларов, сообщает украинское издание «Страна».

Вместе с тем, экспорт украинских товаров в Россию в сравнении с прошлогодними показателями снизились на 6,4% – до 1,187 млрд долларов.

Отрицательное сальдо торговли Украины с Россией составило 1,377 млрд долларов – вдвое ниже аналогичного показателя прошлого года.

Ранее президент Украины Петр Порошенко обвинял Москву в сокращении торговли между Россией и Украиной, хотя именно Киев вводит в отношении Москвы санкции и сворачивает экономические связи с Россией. Так, летом 2014-го Порошенко запретил любое сотрудничество с Россией в военно-технической сфере.

Также Украина ввела пошлину в размере 31,33% на шоколад и другие какаосодержащие продукты российского производства (при этом Порошенко является основателем крупной кондитерской фабрики Roshen), возобновила действие пошлин на импорт российских азотных удобрений, доля которых составляет 70% на украинском рынке, а недавно запретила импорт российского шифера.