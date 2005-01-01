Украина запретила импорт российского шифера

Кабмин Украины дополнил шифером список российских товаров, ввоз которых не разрешается на украинскую территорию, сообщил министр экономического развития и торговли Степан Кубив, ссылаясь на соответствующее постановление.

«Мы предлагаем расширить перечень, добавив в него асбестоцементные гофрированные листы (шифер) из России», – передает ТАСС слова министра.

По данным украинского кабмина, мощности украинских предприятий способны полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка. «Учитывая то, что мощности российских предприятий по производству шифера в 5,6 раза превышают объемы внутренних потребностей Украины, существует риск увеличения импорта шифера из России на Украине», – заявили в правительстве.

Кроме шифера правительство Украины признало незаконным ввоз в страну смеси нитрата аммония с карбонатом кальция с вместимостью азота не более 28% и смеси нитрата аммония с карбонатом кальция, которые не являются удобрениями.

В марте газета ВЗГЛЯД сообщала, что Украина, судя по всему, решила полностью отказаться от минеральных удобрений из России.В выигрыше могут оказаться не только компания Ostchem Дмитрия Фирташа, но и те, кто будет наживаться на коррупционном реэкспорте российских удобрений.