На Украине признали Россию незаменимым торговым партнером

Россия является стратегическим торговым партнером Украины, ей нет альтернативы, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

«Что бы они (украинские власти – прим. ВЗГЛЯД) ни рассказывали, Россия действительно является стратегическим торговым партнером. Во-первых, это самая крупная страна по товарообороту, самый большой товарооборот у нас именно с Российской Федерацией», – сказал депутат Рады в эфире телеканала «Наш». Его слова передает РИА «Новости».

Мураев отметил, что товарооборот между Россией и Украиной вырос за последний год на 25%.

Украина импортирует много российских товаров, которые не может купить у других стран, в том числе углеводороды, ядерные ТВЭЛы, продукты химической переработки, перечислил украинский парламентарий.

Он подчеркнул, что, несмотря на заявления действующих украинских властей, альтернативы России у Украины нет.

Депутат Рады также сакцентировал внимание на том, что российская сторона не стала разрывать договоры о поставках перечисленных товаров.

Политик также напомнил, что у России и Украины многовековая история, общие традиции, культура и религия.

Мураев ранее говорил, что «большая беда» Украины заключается в том, что ее стали ассоциировать с президентом страны Петром Порошенко.