В Раде захотели дистанцировать Украину от Порошенко

«Большая беда» Украины заключается в том, что ее стали ассоциировать с президентом страны Петром Порошенко, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Мураев заявил, что у Порошенко нет поддержки «со стороны военных блоков» или стран, которые прежде «лояльно относились» к Украине. Эта лояльность, по мнению депутата, исчезает, так как Украина ассоциируется с Порошенко.

«И это огромная беда, потому что когда Порошенко постоянно говорит: «Я Украина, мой народ», – его так начинают воспринимать», – приводит РИА «Новости» слова Мураева.

Мураев подчеркнул, что провокация Украины в Черном море могла привести к гибели украинских моряков. Он заявил, что отданные экипажам кораблей команды «были билетом в один конец».

По мнению депутата, в случае гибели военных «Порошенко, наверное, был бы самым счастливым человеком», так как смог бы «добиваться введения военного положения на два месяца» и продления санкций.

«Вот это были его цели и задачи. К счастью для Украины, они не состоялись», – отметил Мураев.

25 ноября корабли ВМС Украины пересекли российскую границу при следовании из Черного в Азовское море. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело.

В 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории введен режим военного положения на 30 суток.