Изнасилованная уфимская дознавательница вернулась на службу

Дознавательница из Уфы, которая утверждает, что ее изнасиловали сослуживцы, вышла на работу после двухмесячного больничного в сопровождении адвоката.

Ее всю неделю сопровождала адвокат, которая оказывает дознавательнице «психологическую поддержку», а также помогает разобраться с делами и контролирует процесс, сообщает «Московский комсомолец».

Утверждается, что девушку оградили от общения с коллегами.

О том, что она вернется на работу в полицию, сообщалось в середине декабря.

Ранее в среду фигурантам дела об изнасиловании 23-летней дознавательницы продлили арест до 28 февраля. В изнасиловании подозреваются трое уфимских полицейских. Они уволены со службы.

Жертва изнасилования – дочь замначальника управления Росгвардии по Республике Башкортостан.