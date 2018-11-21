Изнасилованная дознавательница из Уфы вернется на работу в полицию

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14 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 15:41  |  vz.ru
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Россия получила колоссальную сверхприбыль от сделки с ОПЕК

Уже неделя прошла после соглашения ОПЕК+, а цены на нефть все не растутФото: Heinz-Peter Bader/Reuters
Всего два с половиной года сотрудничества с ОПЕК принесли России огромную прибыль. Российский бюджет получит дополнительно 5 трлн рублей, а нефтяные компании – 2 трлн рублей. Самым эффективным стал именно 2018 год. Получится ли у России и дальше извлекать сверхвыгоду? Подробности...
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Почему полет Ту-160 в Венесуэлу сильно взволновал США

Ту-160 однозначно способны нанести удар по объектам США из ВенесуэлыФото: Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press
Американский дипломат назвал российский стратегический бомбардировщик Ту-160 «самолетом из музея». Странным образом этот якобы музейный экспонат уже несколько дней наводит панику на чиновников США, прибыв в Венесуэлу, почти за 5 тыс. км от американских границ. Почему американцы устроили истерику и способен ли Ту-160 нанести ядерный удар по Вашингтону из Каракаса? Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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«Борцы с российской пропагандой» напали на Британию

Антироссийские тролли оказались также антииспанскимиФото: Seth Wenig/AP/ТАСС
На Западе продолжает развиваться скандал вокруг британской фабрики «интернет-эльфов». Ее служебным заданием было дискредитировать Россию. В результате, как выяснилось, целью атак «эльфов» стали уважаемые парламентарии. Основателями фабрики дезинформации оказались сотрудники британской разведки, а финансирует ее британский МИД. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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В чем секрет сочувствия нашей «общественности» к режиссеру С. и летчице С.

Дмитрий Ольшанский, публицист
Если С. жалко, потому что он – страдающий политзаключенный, то нам будет жалко и Бутину, и Мефедова, и Вышинского, которых кто-то судит сомнительным судом за политику. Однако ничего похожего мы не видели – и, надо полагать, не увидим. Подробности...

Новая коричневая волна рискует захлестнуть Евросоюз

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Любых феминисток в Vox считают личными врагами, причем даже полагают нормой применять против них насилие. Людьми второго сорта «неофранкисты» считают и представителей ЛГБТ. Однако на этом список «недочеловеков» не заканчивается. Подробности...
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Американская мечта – обезьяны и зоопарк

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Открываем список номинантов – 2019... и вуаля! Опять весь этот мышиный клуб. Блин, 21-й век на дворе, полдень, Стругацкие давно в могиле, а Тимберлейк опять номинант – в разделе Best Pop Duo/Group Performance. Да вы смеетесь. Подробности...
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          Изнасилованная дознавательница из Уфы вернется на работу в полицию

             14 декабря 2018, 15:15
          Фото: Вести.RU
          Текст: Алексей Дегтярев

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          Изнасилованная дознавательница из Уфы планирует вернуться обратно на работу в тот же отдел; последние два месяца она провела на больничном, сообщают СМИ.

          Потерпевшая в деле об изнасиловании сотрудница МВД по Уфимскому району собирается вернуться на работу на следующей неделе, пишет «Московский комсомолец».

          «Насколько нам известно, в отношении девушки и ее коллеги, которая в тот вечер находилась с ней рядом, до сих пор проводятся служебные проверки. Вот только результатов той проверки никто не знает. Видимо, увольнять (за распитие спиртных напитков на работе – прим. ВЗГЛЯД) их не собираются. Во всяком случае свидетельница по делу уже давно приступила к своим обязанностям. Говорят, 18 декабря выйдет сама Гульнар. По большому счет и ту и другую должны были отстранить от службы», – рассказал сотрудник отдела журналистам издания.

          По его словам, свидетельница по делу ничего не рассказывала о произошедшем, поскольку с нее взяли подписку о неразглашении. Коллеги отнеслись к возвращению дознавательницы настороженно, отметил собеседник.

          «Наши мужчины опасаются теперь не только к ней подходить, но даже стоять рядом, разговаривать. Вдруг она их обвинит? С ней даже в кабинете никто не хочет сидеть – боятся. Наш начальник отдела дознания тоже заметно нервничает», – пояснил он.

          В отделе кадров изданию информацию о выходе на работу изнасилованной девушки отказались подтверждать или опровергать, отметив, что это закрытые сведения.

          Перед выходом на работу адвокат и мать потерпевшей пришли к и.о. начальника отдела.

          «Коллегам потерпевшей дали понять, что если кто-то учудит что-то в ее адрес, тому будет плохо», – рассказал один из сотрудников органов Андрей Шурухин.

          Некоторые сотрудники ведомства выразили возмущение выходом девушки на работу, так как в отношении нее есть две служебные записки.

          «Первая – когда она после корпоратива пьяная села за руль и попала в ДТП. За такие вещи сразу увольняют. Но ей сошло с рук. Вторая записка – когда она вышла пьяная на работу после якобы изнасилования», – пояснил собеседник.

          Он также рассказал о слухах про новые версии в расследовании дела.

          «Я слышал, что коллегу Гульнар, которая присутствовала на той вечеринке, но ничего не знает об изнасиловании, хотят сделать сообщницей обвиняемых. Об этом говорила адвокат потерпевшей. Таким образом защита Гульнар думает избавиться от всех свидетелей», – отметил он.

          Трое уфимских полицейских подозреваются в изнасиловании 23-летней дознавательницы. Всех обвиняемых арестовали, их уволили со службы.

          Жертва изнасилования является дочерью замначальника управления Росгвардии по Республике Башкортостан Ирека Сагитова.


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