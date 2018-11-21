Изнасилованная дознавательница из Уфы вернется на работу в полицию

Изнасилованная дознавательница из Уфы планирует вернуться обратно на работу в тот же отдел; последние два месяца она провела на больничном, сообщают СМИ.

Потерпевшая в деле об изнасиловании сотрудница МВД по Уфимскому району собирается вернуться на работу на следующей неделе, пишет «Московский комсомолец».

«Насколько нам известно, в отношении девушки и ее коллеги, которая в тот вечер находилась с ней рядом, до сих пор проводятся служебные проверки. Вот только результатов той проверки никто не знает. Видимо, увольнять (за распитие спиртных напитков на работе – прим. ВЗГЛЯД) их не собираются. Во всяком случае свидетельница по делу уже давно приступила к своим обязанностям. Говорят, 18 декабря выйдет сама Гульнар. По большому счет и ту и другую должны были отстранить от службы», – рассказал сотрудник отдела журналистам издания.

По его словам, свидетельница по делу ничего не рассказывала о произошедшем, поскольку с нее взяли подписку о неразглашении. Коллеги отнеслись к возвращению дознавательницы настороженно, отметил собеседник.

«Наши мужчины опасаются теперь не только к ней подходить, но даже стоять рядом, разговаривать. Вдруг она их обвинит? С ней даже в кабинете никто не хочет сидеть – боятся. Наш начальник отдела дознания тоже заметно нервничает», – пояснил он.

В отделе кадров изданию информацию о выходе на работу изнасилованной девушки отказались подтверждать или опровергать, отметив, что это закрытые сведения.

Перед выходом на работу адвокат и мать потерпевшей пришли к и.о. начальника отдела.

«Коллегам потерпевшей дали понять, что если кто-то учудит что-то в ее адрес, тому будет плохо», – рассказал один из сотрудников органов Андрей Шурухин.

Некоторые сотрудники ведомства выразили возмущение выходом девушки на работу, так как в отношении нее есть две служебные записки.

«Первая – когда она после корпоратива пьяная села за руль и попала в ДТП. За такие вещи сразу увольняют. Но ей сошло с рук. Вторая записка – когда она вышла пьяная на работу после якобы изнасилования», – пояснил собеседник.

Он также рассказал о слухах про новые версии в расследовании дела.

«Я слышал, что коллегу Гульнар, которая присутствовала на той вечеринке, но ничего не знает об изнасиловании, хотят сделать сообщницей обвиняемых. Об этом говорила адвокат потерпевшей. Таким образом защита Гульнар думает избавиться от всех свидетелей», – отметил он.

Трое уфимских полицейских подозреваются в изнасиловании 23-летней дознавательницы. Всех обвиняемых арестовали, их уволили со службы.

Жертва изнасилования является дочерью замначальника управления Росгвардии по Республике Башкортостан Ирека Сагитова.