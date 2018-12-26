Выяснилось, как Трамп «откосил» от армии во времена Вьетнамской войны

Врач-ортопед, обнаруживший 50 лет назад у Дональда Трампа костные шпоры, благодаря чему тот избежал призыва в армию, мог поставить диагноз в качестве «услуги», пишет газета New York Times со ссылкой на дочерей медика.

Доктор Ларри Браунстайн принимал пациентов в одном из зданий в нью-йоркском Квинсе, принадлежавшем Фреду Трампу, отцу Дональда, передает РИА «Новости».

«Я знаю, что это была услуга. В обмен он получил доступ к Фреду Трампу. Если в здании что-то случалось, мой отец звонил ему и тот мгновенно принимал меры», – сообщила изданию дочь ортопеда, 56-летняя Элиза Браунстайн.

Ее сестра Шэрон Кессел подтвердила эти сведения.

Доктор Браунстайн умер в 2007 году.

Отметим, что Трамп учился в Нью-Йоркской военной академии, которую окончил в 1964 году, после чего отправился в Уортонскую школу бизнеса, в которой обучался до 1968 года. От службы в армии во время Вьетнамской войны он уклонился благодаря обнаруженным у него костным шпорам.