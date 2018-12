Кевин Спейси обратился к зрителям от лица персонажа из «Карточного домика»

Спустя больше года после того, как Кевина Спейси обвинили в домогательствах, актер впервые публично обратился к зрителям, сделав это от лица своего персонажа из сериала «Карточный домик» Фрэнка Андервуда.

Андервуд заявил, что его и зрителей хотели разлучить, но связь слишком крепка. Он подчеркнул, что бросал зрителям вызов, заставлял думать. Андервуд отметил, что зрители верили ему, даже когда не стоило этого делать.

Он заявил, что зрители хотят его возвращения.

Видео носит название Let Me Be Frank, что можно перевести и как «Позвольте мне быть Фрэнком», и как «Позвольте мне быть откровенным».