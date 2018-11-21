Симоньян прокомментировала публикацию списка журналистов Sputnik в Times

Главный редактор информационного агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя публикацию списка журналистов британского офиса Sputnik в газете Times, поздравила Соединенное Королевство с «наступающим 1933 годом».

«Times публикует поименный список наших британских журналистов с фотографиями под заголовком о «кремлевских марионетках». С наступающим новым 1933 годом вас, май бритиш френдз», – написала Симоньян в Telegram-канале.

В воскресенье газета Times опубликовала список восьми сотрудников Sputnik, сопроводив их подписью с названием должностей. Кроме того, издание опубликовало призыв члена парламента Шотландии от Либерально-демократической партии Алекса Коул-Хэмилтона отобрать активы агентства и телеканала RT в Великобритании. Издание в статье опубликовало фотографии восьми сотрудников Sputnik, сопроводив их подписью с названием должностей.

В 1933 году Адольф Гитлер пришел к власти в Германии. В том же году он издал декрет «О защите германского народа», который давал правительству контроль над политическими мероприятиями и прессой, при этом в стране началась кампания по поиску врагов, передает РИА «Новости».

Отметим, 20 декабоя медиарегулятор Великобритании Ofcom признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания. Ofcom рассматривает возможность применения в отношении RT предусмотренных законодательством санкций. В ответ Роскомнадзор объявил о начале проверки канала BBC World News и интернет-ресурсов BBC на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству.