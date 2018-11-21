Британия признала RT виновным в нарушении правил вещания

Медиарегулятор Великобритании Ofcom признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания.

По данным Reuters, решение принято из-за несоблюдения российским каналом принципа беспристрастности в семи программах, передает ТАСС.

Ofcom рассматривает возможность применения в отношении RT предусмотренных законодательством санкций.

Телеканал RT в свою очередь заявил, что «крайне разочарован» решением Ofcom. На канале отметили, что большая часть расследований проводилась по инициативе самого регулятора, а не зрителей.

«Мы вещаем в Великобритании в соответствии с правилами, установленными британским регулятором, и всегда стремимся их соблюдать», – сообщили в RT.

Весной британский медиарегулятор Ofcom инициировал несколько расследований против телеканала RT.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что «расследования» являются лишь попыткой ограничить СМИ России из-за публикации неудобных Лондону фактов.

В Роскомнадзоре заявляли, что ограничение деятельности телеканала RT в Великобритании может отразиться на работе британских СМИ в России.