Роскомнадзор пообещал перенести отношение Лондона к RT на британские СМИ

Ограничение деятельности телеканала RT в Великобритании может отразиться на работе британских СМИ в России, заявили в Роскомнадзоре.

«Как уже отмечалось нами ранее, реальные действия британских властей по ограничению деятельности канала RT в Великобритании будут иметь зеркальные последствия для британских СМИ, работающих на территории России», – сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин, передает РИА «Новости»

Он отметил, что ведомство следит за ситуацией.

Кроме того, в Субботин сказал, что «открытие новых расследований на предмет объективности подачи материалов в новостных программах канала свидетельствует о продолжении политики преследования российского СМИ с отличной от позиции официального Лондона точкой зрения на мировые события».

В мае британский медиарегулятор Ofcom инициировал три новых расследования против телеканала RT. Претензии у британского регулятора возникли к двум новостным программам от 26 апреля и 4 мая, а также к дискуссионной передаче Crosstalk от 20 апреля.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что «расследования» являются лишь попыткой ограничить СМИ России из-за публикации неудобных Лондону фактов.