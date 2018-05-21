Симоньян отреагировала на три новых расследования против RT в Британии

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom начать три новых расследования в отношении Russia Today.

«Наш эфир – нескончаемый источник расследований Офкома. Все никак не найдут, к чему придраться, но не теряют надежды – открыли еще три новых инвестигейшнс», – написала она в Facebook.

В понедельник Ofcom инициировал три новых расследования против телеканала RT. Претензии у британского регулятора возникли к двум новостным программам от 26 апреля и 4 мая, а также к дискуссионной передаче Crosstalk от 20 апреля.

Как сообщила ТАСС представительница ведомства, Ofcom беспокоит вопрос «беспристрастности новостей и программ о текущих событиях, показанных по RT».

На сайте регулятора говорится, что расследование начинают в случае, если, как считает Ofcom, «телерадиовещатель или поставщик услуг нарушил его (регулятора) устав, правила, условия лицензии или другие требования регулятора».

Так, в программе Crosstalk британские власти заинтересовало то, насколько «сбалансированным» было обсуждение внешней политики США в Сирии. Один из новостных выпусков, к которому в Британии возникли претензии, посвящен национализму, нацизму и отношению к цыганам на Украине, а другой – вопросу фрекинга в Великобритании.

В середине апреля Ofcom уже начал семь расследований в отношении телеканала, заподозрив его в нарушении объективности в связи с делом об отравлении в Солсбери 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Таким образом, с момента инцидента в Солсбери против телекомпании в Великобритании начато 10 расследований – столько же, сколько за предыдущие 11 лет.

Официальный представитель МИД Мария Захарова намекала на закрытие Русской службы Би-би-си в России в связи с давлением британских властей на RT.