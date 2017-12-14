У властей Британии возникли претензии к RT по делу Скрипаля

Британский медиарегулятор Ofcom связал новые претензии к RT с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Медиарегулятор организовал новые расследования в отношении новостных и документальных программ RT.

«Ofcom начал сегодня семь расследований по поводу должной беспристрастности новостей и хроникально-документальных программ телеканала RT», – цитирует ТАСС сообщение регулятора.

Также в сообщении говорится, что с момента инцидента в Солсбери отмечено «значительное увеличение количества программ в службах RT, которые служат основанием для расследования на предмет возможного нарушения радиовещательного устава Ofcom».

В заявлении также сказано, что до недавнего времени степень следования кодексу Ofcom компании TV Novosti, владеющей лицензией RT, «существенно не расходилась» с другими станциями, передает РИА «Новости».



Медиарегулятор пообещал учесть все имеющиеся свидетельства, в том числе результаты этого расследования, а также «будущее поведение владельца лицензии».

В марте британский медиарегулятор Ofcom сообщил, что российский телеканал RT может потерять лицензию на вещание в Британии, если Лондон придет к выводу о виновности Москвы в деле Скрипаля.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ни одно британское СМИ не будет работать в России, если Лондон закроет RT.