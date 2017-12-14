Захарова намекнула на закрытие «Би-Би-Си» в России

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала информацию о претензиях медиарегулятора Ofcom к телеканалу RT в связи с делом Скрипаля.

«Тучи над «Би-Би-Си» сгущаются», – цитирует ФАН Захарову.

Ранее в понедельник британский медиарегулятор Ofcom связал новые претензии к RT с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Власти начала семь расследований «по поводу должной беспристрастности новостей и хроникально-документальных программ телеканала RT».

Главный редактор RT Маргарита Симоньян также прокомментировала претензии Оfcom к телеканалу.

«Только что британский Роскомнадзор сообщил на своем сайте, что открывает против нас сразу се семь новых расследований. Разумеется, из-за дела Скрипалей – как признался сам медиарегулятор. Сразу отвечаю: кота - не мы!» – пошутила Симоньян в своем Twitter.

В марте британский медиарегулятор Ofcom сообщил, что российский телеканал RT может потерять лицензию на вещание в Британии, если Лондон придет к выводу о виновности Москвы в деле Скрипаля.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ни одно британское СМИ не будет работать в России, если Лондон закроет RT.