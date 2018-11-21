Роскомнадзор проверит Би-би-си после решения Ofcom по RT

Роскомнадзор в связи с решением британского регулятора Ofcom по каналу RT объявил о начале проверки канала BBC World News и интернет-ресурсов BBC на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству.

«В связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания, Роскомнадзор начинает проведение контрольных мероприятий в отношении канала BBC World News, распространяемого на территории Российской Федерации, а также в отношении ресурсов BBC в сети Интернет, на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству», – говорится в сообщении.

О результатах проверки будет сообщено дополнительно, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В четверг медиарегулятор Великобритании Ofcom признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания. Ofcom рассматривает возможность применения в отношении RT предусмотренных законодательством санкций.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян перечислила «нарушения», которые британский регулятор Ofcom обнаружил в работе телеканала.