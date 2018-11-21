Симоньян перечислила «любимое» из претензий Британии к RT

Главный редактор RT Маргарита Симоньян перечислила «нарушения», которые британский регулятор Ofcom обнаружил в работе телеканала.

«А вот мое любимое из наших «нарушений». Просто чтобы вы понимали уровень бреда», – написала Симоньян в Telegram, далее перечислив претензии британского медиарегулятора к российскому телеканалу.

В частности, «британский Ofcom считает, что RT нарушили законы вещания, потому что дали в эфир и «не подвергли сомнению» заявления российского министерства обороны по Сирии». Также Ofcom счел нарушением закона вещания то, что ведущий RT в эфире перебил бывшего посла США в Сирии.

«В сюжете про цыганские погромы на Украине Ofcom усмотрел недостаточное освещение позиции погромщиков. Она была нами представлена, но, упс, недостаточно. А также мы рассказали о конкурсе детского рисунка в честь дивизии СС «Галичина» и «не представили альтернативной точки зрения». То есть, надо полагать, точки зрения СС», – добавила Симоньян.

«Я не шучу», – написала она в заключении.

В четверг медиарегулятор Великобритании Ofcom призналтелеканал RT виновным в нарушении правил вещания. Ofcom рассматривает возможность применения в отношении RT предусмотренных законодательством санкций.

Роскомнадзор в связи с решением британского регулятора Ofcom по каналу RT объявил о начале проверки канала BBC World News и интернет-ресурсов BBC на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству.