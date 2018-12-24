Политсовет ЕР в Брянске проверит ситуацию с отдыхом детей чиновников в Турции

Политсовет брянского регионального отделения партии «Единая Россия» начала проверку по ситуации в городе Клинцы из-за поездки детей чиновников в турецкий город Демре, сообщил секретарь брянского отделения «Единой России» Владимир Попков.

Он отметил, что по данному факту уже проводится проверка. За ситуацией внимательно следит и партийный актив. Результаты проведенного разбирательства в самое ближайшее время будут рассмотрены на заседании политического совета «Единой России», говорится в сообщении на партийном сайте.

Попков подчеркнул, что ситуация взята под особый контроль. «Если обвинения в адрес тех, кто был причастен к организации поездки, подтвердятся, будут приняты соответствующие решения», – заявил Попков.

Ранее стало известно, что дети чиновников города Клинцы отправились в турецкий Демре за счет благотворительного фонда имени посла России в Турции Андрея Карлова, в том числе туда отправилась дочь мэра Клинцов Олега Шкуратова, который за прошлый год заработал 66 млн рублей.

Губернатор Брянской области пообещал принять меры в связи с поездкой детей чиновников в Турцию, свою проверку ведет детский омбудсмен Анна Кузнецова. Замглавы администрации по социальным вопросам администрации города, которая отвечает за отправку детей на бесплатный отдых в Турцию, уволилась – по итогам прокурорской проверки.