Замглавы администрации Клинцов уволилась после скандала с отправкой детей в Турцию

Заместитель главы администрации по социальным вопросам города Клинцы (Брянская область), которая отвечает за отправку детей на бесплатный отдых в Турцию, уволилась после проверки прокуратуры, сообщил глава администрации Клинцов Александр Морозов.

«Проводилась прокурорская проверка, было представление в адрес главы администрации, по результатам рассмотрения которого был вынесен выговор начальнику отдела образования, а заместитель, курирующий социальные вопросы и занимавшийся формированием группы, ушла в отставку», – передает его слова ТАСС.

По его словам, прокуратура вынесла претензии из-за недостаточного информирования населения о возможности поездок в Турцию.

Напомним, группа детей из города Клинцы в марте 2018 года посетила турецкий город Демре за счет благотворительного фонда имени посла России в Турции Андрея Карлова. Среди них вместо детей с ограниченными возможностями по здоровью оказались дети чиновников, в том числе дочь мэра Клинцов Олега Шкуратова, который за прошлый год заработал 66 млн рублей.

Губернатор Брянской области пообещал принять меры в связи с поездкой детей чиновников в Турцию.