По чьей вине дети чиновников отдохнули вместо детей-инвалидов

В скандале с чиновниками из города Клинцы (Брянская область), которые отправили своих детей на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда, поражает обыденность зла. Глава города – миллионер Олег Шкуратов искренне не понимает, что именно было сделано не так. Однако эта история и впрямь гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Два года назад, 19 декабря 2016-го, в Анкаре был убит чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Андрей Геннадьевич Карлов. Через некоторое время после этого был создан международный благотворительный Фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации имени Андрея Карлова.

Попечительский совет фонда возглавил ректор МГИМО Анатолий Торкунов, членами совета стали замминистра иностранных дел Евгений Иванов, руководитель федерального агентства по делам СНГ Элеонора Митрофанова, директора Государственного исторического музея и Музея имени Пушкина Алексей Левыкин и Марина Лошак и другие известные люди.

Презентация фонда прошла 20 ноября в Москве. А 18 декабря 2017 года глава города Клинцы Олег Шкуратов сообщил ТАСС, что договорился с директором фонда Вадимом Солоцинским отправить в Турцию группу детей «на оздоровление».

Выбор в пользу Клинцов, а не какого-либо другого населенного пункта объясняется просто: в этом городе когда-то жили дедушка и бабушка посла. По словам вдовы, за несколько лет до смерти Карлов говорил, что хочет найти в Турции город-побратим для Клинцов для развития социальных и экономических программ. А в ноябре 2017-го был подписан побратимский договор с Демре – небольшим городом на побережье Средиземного моря.

Формулировка по поводу намерений городской администрации уже тогда звучала несколько двусмысленно: «Глава Клинцов отметил, что за год на отдых в турецкий город Демре, расположенный в провинции Анталье, планируют отправить несколько групп. "Также у нас в городе живут несколько десятков детей-инвалидов, для которых мы позднее разработаем специальную программу оздоровления", - добавил он».

Получается, что в первую группу дети-инвалиды не должны были входить изначально. Но при этом речь шла именно про «оздоровление» – это стоит запомнить.

По словам Шкуратова, Клинцы - город, входящий в состав территорий, подвергшихся в 1986 году заражению радиацией после аварии на Чернобыльской АЭС. Поэтому все родившиеся там дети по медицинским показателям должны ежегодно выезжать на отдых.

Дети съездили. В их числе была дочь самого Шкуратова.

История этой поездки всплыла 20 декабря 2018 года, когда в оппозиционном действующей городской власти издании «Клинцы.Инфо» вышла статья главреда Владимира Шика, в которой было собрано сразу несколько скандалов с участием Шкуратова.

Например, глава города принимал участие в хоккейном матче, якобы не уплатив полагающийся взнос 1800 рублей. В противостоявшей команде, к слову, играл губернатор Брянской области Александр Богомаз, который свой взнос честно отправил.

В статье также приводится информация о доходах главы Клинцов: 66 миллионов 880 тысяч 818 рублей 60 копеек.

Далее следует история с поездкой в Турцию. Как выяснилось, «Клинцы.Инфо» ранее направляли запрос в прокуратуру, в ответе которой говорилось:

«В нарушение требований действующего законодательства Клинцовской городской администрацией информация о поступившем обращении общедоступным способом до жителей г.Клинцы доведена не была. Правовые акты, устанавливающие критерии и порядок отбора несовершеннолетних для поездок за границу, администрацией не принимались. По вышеуказанным причинам должным образом не был организован отбор детей для поездки за границу, в связи с чем не был соблюден принцип равного доступа граждан к отдыху и оздоровлению».

Администрация города получила «представление» от прокуратуры, но никаких санкций за этим не последовало. Отметим, что Шкуратов к администрации города отношения не имеет – он глава горсовета. Главу администрации зовут Александр Морозов.

Рассказав о злополучной поездке, Владимир Шик переходит к другим скандалам. О том, как Шкуратов проиграл суд о защите чести и достоинства, но заплатил за это бюджет. А также о том, как принадлежащая главе города телекомпания заключает договора с администрацией.

Из довольно большого списка компромата на Шкуратова федеральные СМИ и популярные телеграмм-каналы заинтересовались только историей с фондом Андрея Карлова, что логично. Всё-таки неуплаченные за хоккей 1800 рублей – это мелко, а договорами с аффилированными компаниями чиновников мало кого можно удивить.

После этого у Шкуратова и заместителя (уже бывшего) главы администрации Людмилы Лубской случился «синдром Ольги Глацких», он же «синдром Натальи Соколовой». Лубская под камеры спросила: «А что, дети работников администрации – это не дети города Клинцы?»

Шкуратов же заявил, что его дочь - призер и победитель областных и районных соревнований по легкой атлетике, поэтому «когда Владимир Шик прыгнет на 5,45 метров в длину, тогда пусть тоже претендует на поездку в Демре».

Ещё раз напомним, что фонд Карлова (по идее) должен помогать детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации. Дети миллионеров, прыгающие в длину на пять метров и более, - это нечто противоположное.

Такое поведение главы города и замглавы администрации вызвало крайне резкую реакцию со стороны не только блогеров, но и властей на других уровнях.

Глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что примет меры в связи с поездкой чиновничьих детей за счет средств благотворительного фонда. «Мы вынесем всех, чтобы неповадно было другим... Примем меры», - пообещал он.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова занялась проверкой опубликованной информации.

Депутат Госдумы Ольга Баталина заявила, что «во власти не должно быть места людям, которые используют служебное положение в собственных интересах». «Чиновники в Клинцах потрясают своим аморальным поступком и запредельной степенью цинизма», - добавила она.

Заместитель главы администрации Клинцов Людмила Лубская уже уволилась, информация о ней на сайте ведомства отсутствует. Также глава администрации Александр Морозов сообщил, что начальник отдела образования, занимавшаяся непосредственно формированием списков, получила выговор. Об увольнении самого Морозова пока что нигде не говорят.

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Отметим, что уволить Шкуратова будет непросто. Губернатор или депутаты могут выступить с подобной инициативой, но, согласно закону о местном самоуправлении , для того, чтобы быть отправленным в отставку, глава муниципалитета должен нарушить закон. А к решению об отправке собственной дочери в Турцию глава города отношения формально не имеет – эти занималась администрация, а не горсовет, который он возглавляет.

В данном случае Шкуратов оказывается эдаким Деточкиным наоборот – «он не виноват, но он виноват». Киногерой грабил богатых людей, чтобы помогать детям – и при этом нарушал закон. А богач Шкуратов за счёт благотворителей отправляет собственного ребенка в Турцию при том, что у него есть деньги на то, чтобы оплатить турпоездку нескольким сотням детей без серьезного ущерба для семейного бюджета. Но закон он при этом не нарушал.

С другой стороны, уже покинувшие свои должности Глацких и Соколова формально тоже ничего не нарушили, но избавиться от них главам Саратовской и Свердловской областей удалось без особых проблем.

Как ни странно, вдова Андрея Карлова Марина встала на защиту клинцовских чиновников: «О больных детях речи вообще не шло. Дорога дальняя и подвергать их риску было нельзя. Дети в Турции работали. Поэтому отбирали лучших – юнармейцев, победителей олимпиад, юных спортсменов», - цитирует её издание "Брянск Today". Там же поясняется, что детей пригласили за счет турецкой стороны, дабы они поучаствовали в открытии памятника Карлову и переименованию улицы в его честь.

По словам вдовы, Турции юные клинчане участвовали в возложении венков, стояли в почетном карауле, по сути, несли службу.

И все же год назад Шкуратов говорил о том, что дети из Клинцов поедут на «оздоровление», а не на службу.

Глава городской администрации Морозов также говорит о том, что именно фонд прислал запрос на здоровых детей: «На эти мероприятия приглашалась официальная делегация города Клинцы в составе 50 юнармейцев и руководства города».

Руководство фонда и члены Попечительского совета пока молчат. Но даже если прыгающая на 5 метров 45 сантиметров дочь Шкуратова, как и другие дети чиновников, попала в число делегатов не по протекции отца, а по требованию самого фонда Карлова, нормальной ситуация от этого не становится. Даже наоборот.

Дети миллионеров должны отдыхать за счет родителей. Дети-инвалиды – за счет государства и благотворительных фондов.

И до тех пор, пока это не усвоят и в Москве, и в Клинцах, подобные скандалы будут повторяться.