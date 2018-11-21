Кузнецова начала проверку скандала с отправкой детей чиновников в Турцию

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова проверяет информацию об отправке детей чиновников города Клинцы Брянской области в Турцию за счет благотворительного фонда.

«Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова на связи с регионом, появившаяся в СМИ информация тщательным образом проверяется. Направлены соответствующие запросы в ведомства, а также главе Брянской области», – сообщается в Facebook института уполномоченных по правам ребенка.

Напомним, дети чиновников города Клинцы отправились в турецкий город Демре за счет благотворительного фонда имени посла России в Турции Андрея Карлова. Среди них оказалась в том числе дочь мэра Клинцов Олега Шкуратова, который за прошлый год заработал 66 млн рублей.

Губернатор Брянской области пообещал принять меры в связи с поездкой детей чиновников в Турцию, замглавы администрации по социальным вопросам администрации города, которая отвечает за отправку детей на бесплатный отдых в Турцию, уволилась.