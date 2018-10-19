Борьба с хамством может превратиться в национальную идею России

На выходных самозародились и немедленно самоликвидировались два скандала. Врач в Краснодарском крае грубо послала пациентку, которой требовался инсулин. Прозвучали слова «хоть ты сдохни».

И на Сахалине, том самом острове, где многодетной матери не давали положенную льготу, за то, что она осмелилась родить одного из своих пятерых детей в Белоруссии, учительница довела до слёз школьницу за дырку в одежде. Помнится, как Михаила Васильевича Ломоносова, в честь которого, возможно, вскоре будет назван архангельский аэропорт, спросили насчет дырявого камзола: «Это у вас оттуда учёность выглядывает?» – «Нет, это глупость туда заглядывает», – парировал энциклопедист.

Скандалы быстро самоликвидировались по одинаковой и очень простой причине: обеих сотрудниц социальной сферы уволили без каких-либо разбирательств.

Спор о том, чем занимаются врачи и учителя – несут высокую миссию спасения жизней и просвещения подрастающего поколения или оказывают оздоровительные и образовательные услуги – тянется далеко не первый год, а в других странах и не первое десятилетие.

На самом деле, одно вовсе не противоречит другому. Писатели и художники, не говоря о режиссёрах и композиторах тоже, с одной стороны, творят для вечности. А с другой – оказывают культурные услуги населению. Все, без исключения.

И даже кабинетные ученые, которые живых людей видят крайне редко, а подавляющее большинство человечества, в свою очередь, вряд ли поймет разработанные ими формулы, всё равно в том или ином виде оказывают услуги. Пусть и опосредованно – например, сотовой и оптоволоконной связи в том виде, в каком мы ими сейчас пользуемся, не было бы без Нобелевского лауреата Жореса Алфёрова.

Поэтому не так уж важно, кем себя ощущает человек – миссионером или служащим. Важно то, как он себя ведёт с окружающими. И, похоже, что чем дальше, тем меньше окружающие готовы прощать грубость и хамство даже очень квалифицированным специалистам и гениям искусства, не говоря уж о «простых» учителях и врачах.

Рассуждая о том, где же нам взять вежливых чиновников, мы отмечали очевидный факт: реальность изменилась. То, что раньше сходило с рук чиновникам, да и вообще представителям любых профессий, в чьи обязанности входит общение с людьми, теперь больше не сходит. Увольнение за хамство стало абсолютно нормальным и будничным явлением. Наоборот – если хама не увольняют, а по каким-то причинам продолжают держать на работе, это вызывает резко негативную общественную реакцию.

Есть известная поговорка: «хороший человек – это не профессия». Похоже, что быть, а как минимум казаться хорошим человеком – это теперь безусловная производственная необходимость для любого сотрудника любой организации, который в минимальной степени коммуницирует с окружающими.

Даже сложно сказать, какие профессии остались доступными для мизантропов – ведь и вечно погруженные в размышления над кодом программисты, и редко выбирающиеся в города зоологи, и полярные исследователи все равно вынуждены время от времени возвращаться в общечеловеческую реальность.

И доктор Хаус, и его российский клон доктор Рихтер в исполнении актера Алексея Серебряков вряд ли смогли бы долго проработать в реальной, а не телесериальной больнице.

После первой, максимум второй видеозаписи с хамством по отношению к пациентам, их бы уволили с позором, невзирая на гениальный талант прогнозиста.

Борьба с хамством, похоже, способна стать одной из национальных идей России. Ведь очень многие современники Октябрьской революции и последовавших событий в первую очередь писали о «победе Хама».

В начале 20-го века в российских городах взаимная вежливость была абсолютной нормой, а суровые годы Гражданской войны убили и растоптали эту традицию наравне со многими другими. Представители аристократии и интеллигенции полагали, что дело, в первую очередь, в недостатке воспитания у малограмотных выходцев из сёл и деревень, но ведь в деревнях тоже не было того запредельного хамства и жестокости, о которых пишут жившие 100 лет назад мемуаристы.

Действительно, проблема «горожан в первом поколении» существует, и объясняется она не столько «недостатком» воспитания, сколько шоком деревенского жителя от большого города, чувством утраты общины, отсутствием поблизости моральных авторитетов. Сознание такого человека возвращается в описанное Томасом Гоббсом состояние «война всех против всех». И требуются годы, чтобы вновь оказаться в гармонии с самим собой и окружающими.

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В России урбанизация закончилась незадолго до конца СССР, «горожане в первом поколении» теперь встречаются в основном среди мигрантов из республик Средней Азии и, отчасти, среди выходцев из российских республик Северного Кавказа, что вызывает межкультурные противоречия, которые довольно успешно пытаются выдать за межнациональные.

Но всем, кто волнуется из-за того, что «не осталось русских дворников» есть смысл перечитать всё те же мемуары живших сто лет назад людей. Подавляющее большинство дворников в крупных городах тех лет – это плохо говорящие по-русски деревенские татары. Их дети полностью ассимилировались и работают кем угодно, но только не дворниками.

Осознавшие свое место в мире горожане не хотят терпеть хамства ни от коллег, ни от начальства, ни от обслуживающего персонала, ни от чиновников, ни от учителей и врачей – вообще ни от кого. Это общероссийское явление, свойственное не только столицам и городам-миллионникам. И если хама сняли на видео и выложили в интернет – это означает увольнение с весьма высокой вероятностью.

Кстати, даже в соцсетях хамства стало на порядок меньше по сравнению с расцветом ЖЖ в середине нулевых. Если люди видят, что им сложно согласиться по каком-либо вопросу, они просто перестают общаться вместо того, что обоюдно поминать чужих родственников до десятого колена. Ну, за исключением Ксении Собчак с Маргаритой Симоньян, но это шоу-бизнес, он всегда немного запаздывает.

Этот текст будет однобоким, если не упомянуть о том, о чем могут рассказать очень многие врачи и учителя, практически все продавцы и даже некоторые чиновники. Это хамство со стороны «обслуживаемых» - то есть нас с вами.

Среди тех, кто не переносит хамства по отношению к себе, до сих пор встречается немало считающих возможным срывать недовольство на находящих на работе людях – сотрудниках и сотрудницах банков и МФЦ, девочках и мальчиках из колл-центров операторов сотовой связи и авиакомпаний и так далее.

Это тоже серьезная проблема, но, если борьба с хамством действительно станет одной из национальных идей, то мы, безусловно, справимся и с ней.

Спасибо, что прочли.