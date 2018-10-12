Эксперт дал оценку отказу казахского врача принять русского ребенка

Директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте республики Булат Султанов прокомментировал скандал в Аркалыке, где врач отказалась принять ребенка, потому что его мать говорила по-русски.

По его мнению, инцидент не надо политизировать.

«Это проявление бытового национализма, хамства, бескультурия. Она, наверное, на первом курсе давала клятву Гиппократа, поэтому то, что произошло, это единичное явление. Мне кажется, ни один нормальный человек в Казахстане вне зависимости от национальности не может не возмущаться тем, что произошло», – заявил Султанов газете ВЗГЛЯД.

Эксперт обратил внимание на Прибалтику, где идет борьба с русским языком, однако даже там в случае обращения за медицинской помощью или в полицию можно разговаривать на любом языке.

«Я бы не стал бы драматизировать. Дураки есть везде. Мне кажется, что это было обоюдное явление, потому что врач, ни с того ни с сего, хамить не будет. Видимо, и пациентка несет определенную ответственность за то, что она вывела из равновесия молодого врача. Поэтому я думаю, что руководство поликлиники и руководство здравоохранения района проведут служебное расследование и разберутся в этом», – считает Султанов.

По его мнению, даже если врача спровоцировали, клятва Гиппократа должна быть превыше всего.

«Раньше специалист в любой профессии, которая обязана служить населению, должен был придерживаться определенных правил. Помните еще советское «пациент всегда прав»? У нас сейчас по отношению к работникам внутренних дел и другим органам президент требует: «Вы являетесь сотрудниками органов, которые обслуживают население». Это должно быть главным», – добавил эксперт.

Врач детской поликлиники в казахском Аркалыке отказалась принять ребенка из-за того, что его мать заговорила с ней на русском языке вместо казахского. В пятницу стало известно, что конфликт исчерпан.

В конце февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости перевода деятельности парламента и правительства на казахский язык. До этого Назарбаев утвердил новый казахский алфавит на основе латинской графики. Вместе с тем, дочь Назарбаева личным примером заступилась за русский язык.