Врач в Казахстане отказалась принять русскоговорящего ребенка

Врач детской поликлиники в казахском Аркалыке отказалась принять ребенка из-за того, что его мать заговорила с ней на русском языке вместо казахского.

Женщина пришла на прием к Мольдыр Утебаевой вместе с четырехлетним ребенком, у которого был острый отит. Однако в лечении ей было отказано, поскольку она разговаривала с врачом на русском языке.

На видеозаписи, мать ребенка спрашивает: «То есть мы, русские, должны в Россию уехать?». На это врач ответила: «Да, уезжайте».

При этом медработник вела себя по-хамски, а после и вовсе вышла из кабинета, пишет «Ридус».

На суд народа!



Только по тому что мы русские! Она не захотела принимать четырёх летнего ребёнка с острым атитом. Из за нашей национальности ! Сказала прямо в лицо!

Участковый детский врач в городе Аркалыке(Казахстан) . Утебаева Мольдыр Жумагалиевна pic.twitter.com/o9Z65ahy5E — Алексей Иванов (@FreshBreeze99) October 16, 2018

В конце февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости перевода деятельности парламента и правительства на казахский язык. До этого Назарбаев утвердил новый казахский алфавит на основе латинской графики. Вместе с тем, дочь Назарбаева личным примером заступилась за русский язык.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала переход Казахстана на латиницу.