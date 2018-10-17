Социолог объяснила тягу «мажоров» к демонстрации красивой жизни

«Не все богатые люди дают полную свободу действий своим детям. Эти ограничители играют важную роль для воспитания, как и понимание того, где этот ребенок будет жить в будущем. Если он собирается работать в России, то нужно учитывать российские реалии: нашу культуру, уровень жизни людей, многое другое», – заявила газете ВЗГЛЯД социолог, специализирующаяся на изучении элит, Ольга Крыштановская.

«Это как вино, молодое вино, в котором еще происходит процесс брожения, молодое богатство всегда стремится к демонстрации. Потом, постепенно это спадает, в сравнении с 90-ми, «новыми» русскими, про это даже сочинялись анекдоты. Сейчас это уже у взрослых явно пошло на спад: не просто не демонстрируют, а, скорее, скрывают, а у молодых еще остаточное явление», – отметила Ольга Крыштановская.

По ее словам, подобное может коснуться не каждого, и зависит от родительского отношения к подобным вещам:

«Важно, как они воспитывают детей, объясняют им какие-то вещи, ограничивают или нет. Я знаю, например, что Вексельберг (Виктор Вексельберг – президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова», миллиардер, прим. ВЗГЛЯД) в одном из интервью говорил, что сын его проживал заграницей, и требовал купить машину или снегоход. Но позиция Вексельберга была жесткой: «Заработаешь и купишь, будешь знать цену деньгам». То есть не все богатые люди дают полную свободу действий своим детям. Эти ограничители играют важную роль для воспитания, как и понимание того, где этот ребенок будет жить в будущем. Если сначала он жил в США, но наследует за отцом, и собирается работать в России, то нужно учитывать российские реалии: нашу культуру, уровень жизни людей, многое другое. Очень много зависит от воспитания и уровня культуры семьи», – считает эксперт.

По словам Крыштановской, пиарщики и имиджмейкеры не смогут уберечь детей элиты от общественного обсуждения или критики:

«Пиар, это уже работа, за деньги им будут делать красиво в соцсетях, но суть от этого не меняется. Все равно это где-то пролезет: какая-нибудь Мара Багдасарян, или хамство по отношению к другим людям. Если у человека это есть, его не перекроешь, где-то выйдет наружу», – подытожил соционог.

Напомним, ранее пользователи Сети обнародовали фото дочери председателя гордумы Екатеринбурга Игоря Володина. Девушка сидит в дорогом авто с оружием, в кадре много ценностей, золота. После скандала она закрыла Instagram, в котором фото было опубликовано в 2013 году, на тот момент ее отец, по данным «Комменсанта», занимал должность депутата екатеринбургской думы. К обсуждению снимка подключились журналистка Ксения Собчак и главный редактор журнала Esquire Россия Сергей Минаев.