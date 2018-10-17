Собчак и Минаев обсудили фото дочки депутата Екатеринбурга в иномарке с пистолетом

Журналистка Ксения Собчак и главный редактор журнала Esquire Россия Сергей Минаев обсудили дочь председателя гордумы Екатеринбурга Игоря Володина Анастасию, которая опубликовала фото с оружием в салоне дорогого автомобиля.

По мнению Собчак, подобные фото роскошной жизни могут стать доказательством нечистых на руку чиновников:

«Прозрачность Instagram страшное наказание чиновникам-ворам. Так хочется похвастаться красивой жизнью, а нельзя», – написала она в своем Telegram-канале Кровавая Барыня.

Дочь Председателя Гордумы Екатеринбурга Игоря Володина Анастасия. pic.twitter.com/5JUxHlj2qN — Негосдума (@duma_gos) 29 октября 2018 г.

В ответ на это Минаев предсказал взлет политической карьеры Собчак, которая выдвигала свою кандидатуру на президентских выборах в марте 2018 года:

«Думаю, что Ксения Анатольевна таки возглавит Санкт-Петербургское отделение партии «Единая Россия». В качестве либерального крыла, разумеется», – написал Telegram-канале Сергей Минаев.

Собчак ответила на это расплывчато:

«Сергей начал волноваться за свою «работу мечты»? Сережа, не волнуйтесь, и в «Единой России», и в трудовом лагере прекрасной России будущего всем нам мест хватит».

Ранее в Сети раскритиковали Собчак за неприлично дорогое кольцо.