Собчак раскритиковали за неприлично дорогое кольцо

Ксения Собчак опубликовала в соцсетях фото из Лондона: в ее очках отражается бриллиантовое кольцо, вызвавшее возмущение у подписчиков.

Журналист и телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото, на котором показала подписчикам дорогое ювелирное украшение. Кольцо на безымянном пальце отражается в ее очках.

«В Лондоне так тепло! Весна!», – гласит подпись к фотографии.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 20 Апр 2018 в 2:20 PDT

Телеведущий Андрей Малахов предположил, что Ксения находится в ювелирном отделе Harrods, однако многим комментаторам не понравилось показное хвастовство Собчак. Кольцо, похожее на украшение ювелирного дома Boghossian Jewelry, создано по принципу Kissing Diamonds: ювелиры фиксируют два драгоценных камня (желтый и белый бриллианты) друг над другом, чтобы создать объем. Цена только одного желтого бриллианта размером 2,4 карат превышает 2 млн рублей.

«Радуйся, что родилась у обеспеченных родителей, иначе пришлось драться за свое безбедное существование! Муж твой тебе в подметки не годится, ты учишь его, а не наоборот», – написала sob4aksenia.

«Ксюша, видимо вам и правда заплатили 2 миллиона за весь этот театр... Сыграли вы отлично, теперь пожинаете плоды, но я ведь не знаю, как бы я поступила оказавшись на вашем месте», – считает juliajn8

«А в Сибири не пробовали отдыхать?», – спросил vladimirkonokov.

«Президент страны, возможно, не должен раздражать бедное население страны своими фотоотчетами. Тем более, в предвыборной программе была заявлена борьба с бедностью. Нет, я не обвиняю в достатке. Заработали. Но я против показушности Вашей жизни. Прислушаетесь - увеличите электорат в разы. У нас народ богатых не любит», – заявила lana.svetlograd.

Ранее журналисты телеканала «Россия 24» пристыдили телеведущую Ксению Собчак за черную икру, которая появляется в кадрах в ее Instagram.