Подсчитаны потери богатейших людей мира за 2018 год

По итогам 2018 года суммарное состояние 500 наиболее богатых людей мира сократилось примерно на 511 млрд долларов, при этом российские предприниматели в среднем оказались более удачливыми, чем бизнесмены из других стран, пишет Bloomberg.

Вследствие снижения стоимости акций целого ряда компаний совокупное состояние 50 богатейших людей на планете сократилось до 4,7 трлн долларов, передает ТАСС подсчеты Bloomberg.

По оценкам агентства, для российских миллиардеров год был в среднем менее неудачным, чем для многих зарубежных предпринимателей. При этом общее состояние 25 богатейших людей России «сократилось лишь немного» – до 255 млрд долларов (снижение примерно на 2%, потери понесли 16 из 25 попавших в список россиян), указывает Bloomberg.

Наиболее неудачным 2018-й оказался для Олега Дерипаски, весной попавшего под американские санкции, – его состояние уменьшилось на 5,7 млрд долларов. Дерипаска больше не входит в составляемый агентством рейтинг 500 богатейших людей мира.

При этом российские предприниматели Леонид Михельсон, Вагит Алекперов и Геннадий Тимченко в общей сложности заработали за год около 9 млрд долларов, подсчитал Bloomberg.

Глава корпорации Amazon Джефф Безос, который занимает первое место в рейтинге богатейших людей мира, в сентябре увеличил свое состояние до рекордных 168 млрд долларов.

Bloomberg также констатирует, что год оказался неудачным для главы Facebook Марка Цукерберга, с января потерявшего 23 млрд долларов. В настоящее время его состояние оценивается в 49,7 млрд долларов.

Больше всех среди миллиардеров из азиатских стран потерял китайский бизнесмен, владелец Wanda Group, Ван Цзяньлинь – 11,1 млрд долларов.

В течение года сократилось состояние большинства миллиардеров в странах Евросоюза. В частности, 17 млрд долларов потерял германский предприниматель Георг Шеффлер и его семья.

С потерями 2018 год завершают мексиканский миллиардер Карлос Слим (состояние оценивается в 53,9 млрд долларов), владелец испанской торговой сети Zara Амансио Ортега (59,2 млрд доларов), бразильский инвестор Жорже Паулу Леманн (19,8 млрд долларов, потерял 9,8 млрд долларов).

Напомним, санкции против компаний Олега Дерипаски были введены США весной. 19 декабря стало известно, что минфин США собирается исключить «Русал» из санкционного списка, оставив в нем Дерипаску.