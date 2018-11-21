США собрались снять санкции с «Русала»

Минфин США исключит «Русал» из санкционного списка, но бизнесмен Олег Дерипаска в нем остается, его активы заморожены, сообщает Wall Street Journal.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Весной США ввели санкции против компаний Олега Дерипаски. Однако срок, за который американские инвесторы должны были избавиться от акций и долговых инструментов российских En+, «Группы ГАЗ», «Русала» и «Евросибэнерго», постоянно продлевался.

Условием снятия санкций с «Русала» США называли полный вывод Олега Дерипаски из руководства компании.

Наложение санкций на «Русал» – одну из крупнейших компаний по производству алюминия – вызвало потрясение на этом рынке. В частности, ожидалось резкое подорожание этого металла. «Русал», в свою очередь, вынужден был начать консервацию электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого завода в Карелии, под угрозой оказались еще несколько заводов.

После этого появилась информация о возможном снятии санкций с «Русала». В частности, министр финансов США Стивен Мнучин проводил переговоры с российской компанией, чтобы она «изменила поведение».