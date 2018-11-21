США собрались снять санкции с «Русала»

Взгляд
19 декабря, среда  |  Последнее обновление — 22:42  |  vz.ru
Разделы

Сколько еще у России осталось нефти

Нефть - одно из главных богатств России, и крайне важно знать, каков объем этого богатства
Министр энергетики Александр Новак отчитался о прогнозе добычи нефти в России в уходящем году – около 556 млн тонн. Крайне интересно сопоставить его заявление со словами другого чиновника, главы Роснедр Евгения Киселева, по поводу прироста запасов нефти в стране. Сколько нефти мы добываем (тратим) – и сколько открываем новых ее запасов? И надолго ли России хватит этого важнейшего мирового ресурса? Подробности...
Перейти а раздел…

«В стране изменился политический ритм»

ЭИСИ и газета ВЗГЛЯД провели заседание клуба «Экспертный взгляд» по итогам выборов 2018 годаФото: Дмитрий Шутов/ВЗГЛЯД
«2018 год дал понять, что в стране политическая жизнь кипит, она не поддается втискиванию в какие-либо рамки и методички. И это хорошо», – заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова на заседании клуба «Экспертный взгляд». В стенах клуба политологи федерального уровня подвели итоги бурной избирательной кампании в регионах России. Подробности...
Перейти а раздел…

Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
Перейти а раздел…

Китай нащупал уязвимое место в подбрюшье США

Председатель Си и генерал-губернатор Питер Косгроув всего четыре года назад вместе нянчили австралийских вомбатовФото: Huang Jingwen/Zuma\ТАСС
Торговая война Пекина с Вашингтоном все больше превращается в политическую. Причем для контрударов Китай выбирает слабые звенья в обороне США – его союзников. Под удар уже попала Канада, а следующими мишенями могут стать Австралия и Новая Зеландия. Как именно мог бы Пекин нанести по ним экономический удар и сколько это ему будет стоить? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Людоедские предпочтения храброй женщины Люси Штейн

Андрей Бабицкий, журналист
Если уж в тюрьме, где действует определенный режим, человека могут забить до смерти, то что говорить о ситуации на фронте. И тем не менее Люся Штейн выкладывает на своей странице «попрошайку» со сбором средств на войну. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Советский цирк уже не умеет делать чудеса

Антон Крылов, журналист
Мир идет вперед. Все меньше и меньше людей хотят идти в цирк смотреть, как тигры, в полном соответствии со шлягером Михаила Боярского, садятся у ног. И все больше хотят смотреть на то, что показывает Cirque du Soleil. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

На турецком фронте Трамп сам загнал себя в угол

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Америка стала более внимательно слушать турецкие просьбы, а также с большей готовностью их выполнять. Мотивом к такому поведению вполне может быть желание не злить турецкого президента и не допустить крена Анкары в сторону Москвы. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
    Перейти а раздел…

    Нужно ли отправлять Ту-160 в музей

    Обсуждение: 4 комментария

    Американский шантаж привел в ярость китайского дракона

    Обсуждение: 15 комментариев

    За что дерутся украинские депутаты

    Обсуждение: 11 комментариев
      Перейти а раздел…

      Илон Маск открыл первый в мире сверхскоростной туннель

      В Лос-Анджелесе открылся первый тоннель, по которому можно ехать на машине со скоростью 240 км в час. Для этого машина оснащается специальными боковыми выдвижными колесами. Придумал тоннель Илон Маск. Свой проект миллиардер назвал Hyperloop, что можно перевести как «сверхобгонный путь»
      Подробности...

      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Путин покатал тяжелобольного мальчика на президентском вертолете

      Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области. Глава государства подарил тяжелобольному мальчику новогодние подарки, а также организовал для него и его семьи обещанный полет на президентском вертолете
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?
        • Да

        • Нет

        Нужна ли России военная база в Венесуэле?
        • Да

        • Нет

        Экологи советуют выбирать для украшения на Новый год именно живую ель. А какую елку поставите вы?
        • Живую ель или сосну

        • Искусственную ель

        • Ничего

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Силы США и Франции начали покидать позиции у сирийского Манбиджа
          Кто заставил американцев уйти из СирииКаких «российских шпионов» арестовали в Литве?На Украине объяснили гибель российского добровольца во львовской тюрьмеСША собрались снять санкции с «Русала»
          Утверждены новые показатели эффективности губернаторовВоенный спутник страны НАТО запущен на орбиту на российской ракетеПоявились новые признаки подготовки Украиной наступления в ДонбассеВпервые с лета недельные цены на бензин в России пошли на спад
          США наложили санкции на Петрова и БошироваЧеченские и ингушские студенты пожаловались на униженияЖан-Мари Ле Пен назвал Крым русскимЖан-Мари Ле Пен назвал Крым русским

          Главная тема


          Киев огрызнулся на просьбу США

          «метро для автомобилей»


          Новое изобретение Маска оказалось дорогим и бессмысленным

          возрождение нацизма


          Украинские силовики подняли в окопах Донбасса флаг со свастикой

          громкое дело


          В деле об изнасиловании дознавательницы в Уфе появилась соучастница

          Видео

          так вышло


          Ушедший в раскол священник оказался автором богословского труда о неканоничности УПЦ КП

          1991 год


          Как Ельцин уничтожил внешнюю политику СССР

          космические технологии


          Должна ли Россия делиться с Китаем ракетными секретами

          мирный договор


          Япония рискует расстаться с мечтой о Курильских островах навсегда

          общественное мнение


          Верят ли украинцы пропаганде о «войне с Россией»

          Глобальное потепление


          Дмитрий Дробницкий: Когда говорят об экологии, на самом деле спорят о деньгах

          национальный вопрос


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Кто в Москве защищает СССР и дружбу народов

          Мировой гегемон


          Дмитрий Родионов: Последний довод США против «Северного потока – 2» – война

          на ваш взгляд


          Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?

          США собрались снять санкции с «Русала»

             19 декабря 2018, 20:48
          Фото: Ilya Naymushin/Reuters
          Текст: Сергей Гурьянов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Минфин США исключит «Русал» из санкционного списка, но бизнесмен Олег Дерипаска в нем остается, его активы заморожены, сообщает Wall Street Journal.

          Об этом сообщает РИА «Новости».

          Весной США ввели санкции против компаний Олега Дерипаски. Однако срок, за который американские инвесторы должны были избавиться от акций и долговых инструментов российских En+, «Группы ГАЗ», «Русала» и «Евросибэнерго», постоянно продлевался.

          Условием снятия санкций с «Русала» США называли полный вывод Олега Дерипаски из руководства компании.

          Наложение санкций на «Русал» – одну из крупнейших компаний по производству алюминия – вызвало потрясение на этом рынке. В частности, ожидалось резкое подорожание этого металла. «Русал», в свою очередь, вынужден был начать консервацию электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого завода в Карелии, под угрозой оказались еще несколько заводов.

          После этого появилась информация о возможном снятии санкций с «Русала». В частности, министр финансов США Стивен Мнучин проводил переговоры с российской компанией, чтобы она «изменила поведение».


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............